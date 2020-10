Microsoft annonce sa nouvelle Surface Laptop Go, avec une offre exclusive

Ce mois d’octobre marque l’arrivée de nouveaux produits dans la gamme Microsoft Surface, avec la Surface Laptop Go, et des nouvelles versions de Surface Pro X. Pour toute la durée des précommandes et jusqu’au 31 octobre, la marque vous permet d’économiser jusqu’à 500€ en reprenant votre ancien ordinateur portable.

Microsoft Surface Laptop Go : style et performance

Le nouveau Surface Laptop Go est l’ordinateur portable le plus léger jamais conçu par Microsoft. Disponible en Bleu Glacier, Platine et Sable, il ne pèse que 1,11kg. Pensé avant tout pour la mobilité, il est également très fin avec ses 1,56 cm d’épaisseur.

Il dispose d’un écran tactile de 12,4 pouces d’une résolution de 1 536 x 1 024 pixels. Le modèle le plus abordable est vendu 629€ et dispose de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Deux autres modèles sont disponibles avec respectivement 8 Go et 128 Go (799€), et 8 Go et 256 Go (999€). Tous les modèles utilisent un processeur Intel Core i5 de 10e génération, le dernier arrivé. Pour la visio, une caméra 720p est intégrée.

Ce modèle étant destiné en particulier aux étudiants, l’autonomie est excellente, avec jusqu’à 13 heures sur une utilisation classique. Il est aussi pensé pour le multimédia, et intègre la technologie Dolby Audio. Un capteur d’empreinte digitale est aussi disponible sur certains modèles, vous pouvez configurer la machine parfaite sur le site officiel de Microsoft.

Découvrir le nouveau Laptop Go

Une offre de reprise pour économiser jusqu’à 500€

Pour fêter le lancement de ses nouvelles machines, Microsoft propose plusieurs offres exclusives sur son site officiel. La première, c’est jusqu’à 5% de remise sur Surface Laptop Go et 10% sur Surface Pro X pour les étudiants, parents et personnels éducatifs. En plus de cela, vous avez vraiment le temps de tester si votre nouvelle Surface vous correspond, avec un retour gratuit pendant 60 jours.

Ces avantages sont déjà importants, et Microsoft propose surtout une offre de reprise exclusive de votre ancienne machine, jusqu’à 500€. Les Chromebooks sont notamment concernés, et vous pouvez recevoir 100€ pour n’importe quel modèle de moins de 5 ans. Pour connaître la valeur de reprise de votre machine, c’est par ici. Cette offre est valable pour tout achat d’un Surface Laptop Go ou Surface Laptop X.

Détails du fonctionnement de l’ODR:

Précommande Surface Laptop Go ou les nouvelles versions de Surface Pro X Platinum

Demande de reprise sur le site

Une fois la demande approuvée, envoi de l’appareil éligible avec l’étiquette fournie (envoi gratuit pour le client)

Appareil vérifié et validation de la reprise

Remboursement de la valeur correspondant à l’appareil

Des nouveaux accessoires, et de nouvelles Surface Pro X

En parallèle de son nouveau Laptop Go, Microsoft vient de lancer deux nouvelles versions de la Surface Pro X. Équipées du nouveau processeur Microsoft SQ® 2, elles sont aussi ultra-fines et disposent d’une connectivité LTE, pour une mobilité maximale. Autre point fort de cette tablette hybride, son autonomie, qui monte jusqu’à 15 heures. Ces deux nouvelles versions sont pensées pour le haut de gamme, et débutent à 1 699€.

Microsoft propose aussi deux nouveaux accessoires. Un clavier ultra fin et compact, une souris et un nouveau pavé numérique. Vous pouvez trouver tous les accessoires sur cette page dédiée :

Voir toutes les offres