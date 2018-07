OnePlus 6, Honor 10, Mavic Air, Aspirateur Xiaomi : les meilleurs bons plans du weekend 🔥

Nouvelle sélection de beaux bons plans chez Gearbest pour ce weekend. Des drones aux smartphones, entrée de gamme ou flagship, il y en a pour tous les goûts !

#1 Le OnePlus 6

Le OnePlus 6 est le nouveau flagship de la marque qui monte. Il embarque un écran AMOLED de 6,28 pouces avec un ratio 19:9, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 845 avec 6Go de RAM. L’autonomie est aussi excellente avec une sa batterie de 3300 mAh qui profite de la recharge rapide (Dash charge). Le modèle 64 Go est en vente flash à 418,00 € avec le code IT$MPOP64 au lieu de 519€ et le 128 Go à 488,00 € avec le code GB$MPoneplus128 au lieu de 569€. Il se positionne clairement comme un iPhone killer, pour un prix deux fois inférieur.

#2 Le DJI Mavic Air

Le Mavic Air est une version encore plus compacte que le Mavic Pro. Son pack combo qui comporte 2 housses, des hélices, 3 batteries, et tout le nécessaire pour le chargement est vendu 831,00 € avec le code GB$THRCAir au lieu de 1149€. La version classique est quand à elle bradée à 642,00 € avec le code GB$THdmas au lieu de 849€.

Le Mavic Air a un plus grand nombre de capteurs que le Mavic Pro, des modes intelligents, et une taille bien plus contenue. Alors qu’il est plus compact, il offre une image légèrement meilleure que le Mavic Pro. C’est le choix idéal entre facilité de transport, qualité de vol et facilité du pilotage. Pour les amateurs de sensations fortes, son mode Sport en fait une petite bombe !

#3 Le Honor 10

Le modèle vendu embarque 128 Go de stockage avec une couleur bleu dégradée à l’arrière. Il est proposé à 331,00 € avec le code IT$MPHonor10 au lieu de 449€Le Honor 10 est très proche du Huawei P20 qui a également connu un grand succès avec le même processeur et la même mémoire RAM. Les premiers tests du modèle sont très positifs (nous sommes en train de le tester également) et il se place comme l’un des smartphones milieu de gamme de référence cette année.

Son grand atout est son écran borderless en 19:9 et il embarque une puce dédiée à l’Intelligence Artificielle qui est très utile pour vous aider lors de la prise de photos. L’offre est limitée à 40 unités, soyez rapides si vous voulez en profiter.

#4 Le robot aspirateur Xiaomi

Quand la technologie intelligente se met au service des tâches du quotidien. Le robot aspirateur Xiaomi Mi Robot Vacuulm est l’une des machines les plus sophistiquées de sa catégorie, avec notamment son application connectée qui permet notamment de lancer l’aspirateur à distance, de régler la puissance et de programmer les nettoyages. Il est disponible à 240,00 € pour ce weekend.

#5 La gamme Xiaomi Redmi (5 Plus, Note 5, S2)

Si vous cherchez un smartphone avec un budget plus contenu que le OnePlus 6 ou le Mi 8 de Xiaomi, voici la liste des bons plans actuels sur les modèles Xiaomi, avec une petite préférence pour le Note 5.

Comme d’habitude avec Gearbest, nous vous conseillons fortement d’utiliser la livraison « French Line » qui utilise Colissimo et vous évite les éventuels frais de douane.