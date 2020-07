Precommande OnePlus Nord : où l’acheter au meilleur prix ?

OnePlus a sur démontrer son savoir faire pour le lancement de son nouveau smartphone le OnePlus Nord. La marque initie une toute nouvelle gamme avec ce produit, pour conquérir le marché du milieu de gamme, avec un smartphone ultra-complet. Dès lors, où acheter le OnePlus Nord au meilleur prix pour les précommandes ? Les premières livraisons auront lieu le 4 août.

Comme vous pouvez le constater dans cet encart dédié au meilleur prix du OnePlus Nord, il y a déjà une réduction pour le nouveau smartphone, chez Amazon avec 30€ de réduction pour les membres Prime. Avec ce modèle, OnePlus vient concurrencer des smartphones comme la gamme Galaxy A de Samsung ou l’iPhone SE 2020 d’Apple. Mais avec ses caractéristiques et un prix très abordable, le OnePlus Nord va aussi concurrencer des smartphones plus chers.

OnePlus Nord, un rapport qualité-prix maximal

OnePlus ne fait pas les choses à moitié, et le Nord est déjà compatible 5G, ce qui en fait un des rares smartphones de moins de 400€ à l’être. Contrairement à beaucoup de concurrents, pas de version uniquement 4G de proposée, et la marque suit la même stratégie que sur ses OnePlus 8 et 8 Pro. Même si le réseau 5G n’est pas encore en France, si vous achetez le OnePlus Nord aujourd’hui, vous êtes certains d’avoir accès à cette technologie dès son déploiement, dans les prochains mois.

Mais la 5G est loin d’être le seul atout du nouveau OnePlus Nord. Sur le plan des caractéristiques techniques, la marque a déjà voulu proposer un écran AMOLED de 6,44″ qui propose un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Grande différence avec les OnePlus 8, l’écran du OnePlus Nord est plat, et propose un double capteur photo selfie à l’avant.

Sous le capot du OnePlus Nord, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, dédié au gaming. S’il est moins puissant que le Snapdragon 865, il propose une expérience très fluide, et le OnePlus Nord est proposé avec 8 Go ou 12 Go de RAM. Sur ce point-là, la marque a réussi à garder un prix faible pour le OnePlus Nord, tout en proposant des caractéristiques techniques très solides.

Au niveau du design, la marque propose un smartphone légèrement plus compact que ses prédécesseurs, et deux couleurs, le noir et le bleu. On retrouve bien évidemment une des spécificités OnePlus, le slider de notifications. Au niveau photo, la marque propose, à ce prix, une combinaison très intéressante, avec un quadruple capteur photo à l’arrière. Le principal est un Sony IMX586 de 48 MP. À ses côtés, on retrouve un ultra grand-angle, un capteur de profondeur et un capteur macro. À l’avant, le OnePlus Nord embarque un capteur principal de 32 MP et un grand-angle de 8 MP.

Avant de voir le meilleur prix du OnePlus Nord, terminons par la batterie. La marque n’a pas fait de compromis, avec une batterie de 4115 mAh, mais surtout l’intégration de la Warp Charge 30W, qui permet de gagner 70% d’autonomie en 30 minutes de charge.

Passons désormais à la dernière partie : comment acheter les OnePlus Nord au meilleur prix, dans leurs versions 256 Go et 128 Go. Lors de sa conférence de lancement, la marque a annoncé une sortie officielle le 4 août, et les précommandes sont déjà ouvertes, avec une grosse surprise.

Où précommander le OnePlus Nord avant sa sortie ?

La marque a fait très simple au niveau des prix du OnePlus Nord. Le OnePlus Nord avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM coûte 399€. Le OnePlus Nord avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM est vendu au prix public de 499€. Ils sont tous deux disponibles en bleu ou en noir.

Mais la surprise de la sortie du OnePlus Nord, c’est qu’Amazon propose un prix spécial pour le lancement. Tous les membres Prime d’Amazon ont droit à 30€ de réduction sur les deux modèles. Et la bonne nouvelle, c’est que si vous n’êtes pas membre Prime, le marchand propose un essai de 30 jours, que vous pouvez résilier à tout moment.

Acheter le OnePlus Nord

Ci-dessous, vous trouverez un comparatif de meilleur prix pour les OnePlus Nord en 128 Go ou 256 Go. Ces prix sont mis à jour en temps réel selon les tarifs en vigueur chez les différents marchands que nous avons sélectionnés. Dans tous les cas, la garantie est strictement la même chez tous ces marchands. Vous bénéficiez de 2 ans de protection, comme si vous l’achetiez sur la boutique officielle OnePlus. Si vous optez pour la précommande du OnePlus Nord, la plupart des marchands s’engagent à vous livrer le jour de la sortie officielle, le 4 août 2020.

Meilleur prix OnePlus Nord 128 Go 5G :

Meilleur prix OnePlus Nord 256 Go 5G :

Fruit de la stratégie de OnePlus, le OnePlus Nord sera surtout disponible en ligne, pour gagner encore un peu sur le rapport qualité-prix. La marque a un partenariat historique avec Fnac, mais travaille aussi en direct sur son site officiel, et chez Amazon pour ces précommandes du OnePlus Nord.