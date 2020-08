Où acheter le casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 au meilleur prix ?

Importante nouveauté dans le monde de l’audio : Sony revient sur le marché des casques Bluetooth à réduction de bruit active, et dévoile le WH-1000XM4. Il est le remplaçant du XM3, et attendu de tous les clients de la marque et spécialistes du son. Pour 2020, Sony débarque avec un appareil aux nombreuses nouveautés logicielles qui seront des plus adaptées pour le confort d’écoute. D’ores et déjà un excellent produit, concurrent direct des Boses Headphones 700.

En parallèle aux écouteurs sans fil, les casques audio Bluetooth sont eux aussi en vogue et brillent par leurs prestations bien plus performantes. D’ailleurs, ils sont aussi meilleurs sur la gestion de la réduction de bruit active, et Sony débarque avec son nouveau WH-1000XM4 avec une réduction optimale grâce à une paire de micros placée sur chacune des deux oreillettes.

20 niveaux de réduction de bruit sont disponibles, et comme vous allez pouvoir le voir, des fonctionnalités ont été ajoutées pour que simplifier la vie et éviter les problèmes de sécurité lorsque l’on active un tel dispositif vous coupant de l’extérieur.

Pourquoi acheter le Sony WH-1000XM4 ?

Sony a dévoilé son nouveau casque Bluetooth lors d’une conférence en ligne ce début du mois d’août 2020, et propose dans la foulée de commander le nouveau casque, sans attendre la rentrée. Mais pourquoi faut-il acheter le Sony WH-1000 XM4 ? En plus de vous donner ses meilleurs prix, voici ses principaux avantages et améliorations.

« La meilleure réduction de bruit du marché »

Sony ne mâche pas ses mots et annonce avoir atteint « la meilleure réduction de bruit du marché ». Pour cela, comme nous vous l’expliquions, les spécialistes du son chez Sony ont ajouté deux micros par oreillettes pour augmenter le traitement des bruits parasites. Le premier micro, placé à l’extérieur, capte les sons ambiants et en annule la majeure partie. Le second, entre le casque et l’oreille, vient ainsi proposer un silence excellent, qui profitera aux acheteurs du Sony WH-1000XM4 comparé au précédent XM3.

Un casque intelligent et confortable

Les amateurs de Hi-Fi pourront profiter de l’écoute de leur musique et de la réduction de bruit de façon optimale grâce à la gestion intelligente du casque audio Bluetooth Sony WH-1000XM4. En effet, Sony propose des fonctionnalités pour couper le son quand quelqu’un s’adresse à nous ou que l’on s’adresse à quelqu’un, et les micros détectent automatiquement lors d’une annonce en gare ou un bruit ressemblant à un danger lorsque l’on se trouve en ville par exemple, avec la circulation. La réduction de bruit ne se désactive pas lorsque quelqu’un nous parle : Sony fait mieux en arrivant tout simplement à filtrer le son de la voix vis-à-vis du reste des bruits ambiants.

Un excellent son 360°

Sony propose différents codecs Bluetooth (jusqu’au LDAC) pour son casque Sony WH-1000XM4, notamment en Hi-Res, et ses hauts parleurs aux diaphragmes de 40 mm offrent une couverture 360 degrés avec une gamme complète de fréquence jusqu’à 40 kHz. Pour aller encore plus loin, Sony inaugure une amélioration sur son système historique DSEE, qui continue à faire la popularité du son chez Sony.

Ici, une intelligence artificielle vient aider le système. Le son est d’autant plus optimal car la gestion de la conversion de vos fichiers musicaux est encore améliorée. Le système restaure les sons aigus perdus dans la compression des fichiers pour offrir des semblants de qualité audio largement plus complète que pour des formats MP3 ou même FLAC.

Où acheter le Sony WH-1000XM4 et à quel prix ?

Avant de rentrer dans le détail du meilleur prix pour acheter son Sony WH-1000 XM4, il faut savoir que sa commercialisation a débuté dès la fin de la conférence (6 août 2020). Le nouveau casque Bluetooth est disponible en deux versions : noir et gris argenté. Son prix en France est de 379 €. Il faut savoir que malgré son ensemble de nouveautés, le prix reste inchangé par rapport au XM3 d’il y a deux ans, une excellente nouvelle pour acheter le WH-1000 XM4 pas cher et au meilleur prix.

À l’heure actuelle, le meilleur prix pour acheter le Sony WH-1000 XM4 est de 379,00 €.

Dans le tableau comparateur de meilleur prix du Sony WH-1000XM4 affiché ci-dessus, vous pourrez découvrir les meilleurs tarifs pour acheter le dernier Sony WH-1000 XM4 pas cher. Nous avons recensé l’ensemble des e-commerçants français vendant le produit, pour vous proposer – en temps réel – le meilleur prix pour acheter le WH-1000 XM4 le moins cher. Dès lors, où acheter le Sony WH-1000 XM4 au meilleur prix en 2020 ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur ces derniers.