Où acheter le Samsung Galaxy S20 FE au meilleur prix ? Notre guide

Après avoir lancé le Galaxy S20 début 2020, Samsung a dévoilé le Galaxy S20 FE (ou Fan Edition) au mois de septembre. Ce modèle pensé pour les fans est un smartphone presque identique au Galaxy S20, que ce soit au niveau de design ou de la fiche technique. Cependant, son prix est moins élevé.

En Europe le Samsung Galaxy S20 FE utilise un processeur d’appareil haut de gamme, le Snapdragon 865 pour les versions 5G et un équivalent Exynos pour les versions 4G. Les performances n’ont donc pas du tout été négligées. Ce modèle Fan Edition est aussi équipé d’un écran de 120 Hz, ce qui garantit des animations fluides. Ci-dessous, nous avons créé un tableau comparatif incluant les meilleures offres pour acheter le Samsung Galaxy S20 FE au meilleur prix.

Le guide comparatif ci-dessus a été créé pour que vous puissiez trouver le Galaxy S20 FE au meilleur prix. Celui-ci inclut des offres très intéressantes pour ceux qui veulent acheter le Samsung Galaxy FE pas cher. Ce tableau est mis à jour en temps réel pour afficher le Galaxy S20 FE au meilleur et inclut les offres des principaux sites de e-commerce.

Et si vous voulez avoir plus d’informations sur les points forts du Samsung Galaxy S20 FE, nous vous résumons ceux-ci dans les paragraphes ci-dessous de ce guide. Avec ce modèle, Samsung semble avoir trouvé la bonne formule, en proposant un appareil plus abordable, mais avec le moins de concessions possible. Aussi, nous nous attendons à ce que le constructeur réalise de bonnes ventes.

Les bonnes raisons d’acheter un Samsung Galaxy S20 FE

Comme expliqué dans les précédents paragraphes de ce guide pour acheter le Samsung Galaxy S20 FE au meilleur prix, le constructeur propose ce modèle comme une alternative moins chère au S20. Cependant, Samsung a appelé celui-ci S20 FE ou S20 Fan Edition au lieu d’utiliser le suffixe « Lite » pour une bonne raison : il s’agit bien d’un smartphone haut de gamme, avec d’excellentes performances.

Un écran de 120 Hz

Si le standard de l’industrie des smartphones est encore le taux de rafraichissement de 60 Hz, le Samsung Galaxy S20 FE profite d’un taux élevé de 120 Hz. Il s’agit d’une caractéristique importante puisque plus ce taux est élevé, plus les animations sont fluides. Cela est particulièrement important pour les gamers.

Sinon, l’écran du Samsung Galaxy S20 FE a une diagonale de 6,5 pouces et affiche une résolution Full HD+. Il s’agit de l’un des meilleurs écrans du marché.

Processeur Snapdragon 865 en plus de la 5G

Si vous recherchez un smartphone 5G qui ne coûte pas trop cher, vous pouvez acheter le Samsung Galaxy S20 FE. En effet, le constructeur propose une version 5G de ce modèle qui embarque également le processeur Snapdragon 865.

Cependant, si vous voulez vous vous contentez de la 4G et d’un processeur Exynos 990, qui garantit également de très bonnes performances. Sinon, le Galaxy S20 FE est alimenté par une batterie de 4 500 mAh, qui supporte la recharge rapide à 25W.

L’appareil est proposé avec 128 Go de stockage interne et 6 Go de RAM, ou 256 Go de stockage interne et 8 Go. Et dans tous les cas, il est possible d’étendre ce stockage avec une carte de 1 To.

Acheter le Galaxy S20 FE

Une bonne combinaison de caméras, malgré une petite concession

Comme expliqué plus haut dans ce guide pour acheter le Samsung Galaxy S20 FE au meilleur prix, Samsung a dû faire une petite concession au niveau des caméras afin que son prix soit plus abordable. En effet, ce modèle Fan Edition n’a pas le téléphoto de 64 mégapixels du S20.

Sur le dos, le Galaxy S20 FE a un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un capteur de 8 mégapixels doté d’un téléobjectif avec un zoom optique x3 qui ne fait perdre aucune netteté. Néanmoins, il est possible d’avoir un zoom x30 avec ce smatrphone lorsqu’on combine zoom optique et zoom numérique.

Néanmoins, les caméras du Galaxy S20 FE bénéficient des mêmes fonctionnalités premium que les autres modèles de la série, comme le mode nuit, le Single Take qui, selon les explications du constructeur, « permet de capturer automatiquement et d’une simple pression prolongée sur le déclencheur les moments les plus importants dans différents formats et avec différents cadrages grâce à l’intelligence avancée du smartphone. »

Sinon, en façade, il y a un capteur de 32 mégapixels. Celui-ci permet de prendre des photos en mode portrait.

Où acheter le Samsung Galaxy S20 FE ?

Vous avez été convaincu par le Samsung Galaxy S20 FE ? Sachez que ce smartphone haut de gamme très proche du Galaxy S20 est disponible depuis le 2 octobre. Dans le tableau ci-dessous, nous vous aidons à acheter le Galaxy S20 Fe au meilleur prix en 2020 :

Ce prix est actualisé toutes les 30 minutes, en fonction des promos sur le Galaxy S20 FE.