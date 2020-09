Où acheter le Samsung Galaxy Z Fold 2 au meilleur prix ? Notre Guide

Samsung a lancé son troisième smartphone pliant, le Galaxy Z Fold 2. La marque sud-coréenne revient un an après la sortie de son premier Galaxy Fold, et profite de son expérience avec son premier produit pour en améliorer les caractéristiques et la conception. Le Galaxy Z Fold 2 reprend le nom de son prédécesseur, en rajoutant le « Z », correspondant à la nouvelle gamme des smartphones pliants de Samsung, comprenant aussi le Galaxy Z Flip.

Pourquoi acheter un Samsung Galaxy Z Fold 2 ?

Après les early-bird, place maintenant à un marché plus important pour le Galaxy Z Fold 2. Le smartphone pliant commence à atteindre et intéresser un public plus large. Samsung l’a bien compris et dans sa présentation, le 1er septembre, a montré les différentes fonctionnalités possibles avec la possibilité d’avoir deux écrans, dont un pliable. Ci-dessous, nous revenons en détail avec vous sur les avantages et points forts du nouveau Samsung Galaxy Z Fold 2.

Un outil de travail, et de divertissement

Les tablettes ont longtemps voulu se placer en intermédiaire aux smartphones et aux ordinateurs. Voilà maintenant que les smartphones à écran pliable comme le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 2 cherchent à proposer les avantages d’une tablette dans un appareil aussi transportable qu’un smartphone. Mission réussie ? Sur ce nouveau Z Fold 2, on apprécie beaucoup le bond en avant des deux écrans. Leur taille est enfin optimale, et le smartphone peut très bien être utilisé comme un appareil classique avec son écran de 6,2 pouces à l’avant.

Une fois dépliés, les 7,6 pouces de la dalle sont un parfait outil de travail pour lancer des logiciels. L’écran est suffisamment grand. D’ailleurs, il sera possible d’y intégrer plusieurs applications en simultané pour pouvoir naviguer sur chacune d’elle sans les fermer. Pour de la prise de note par exemple, l’expérience est encore au-dessus du Galaxy Note 20, le S Pen en moins.

Du côté du divertissement, là aussi, les utilisateurs seront heureux de pouvoir utiliser leur smartphone comme un véritable ordinateur. Je m’explique : sa charnière, qui permet de plier le smartphone, est suffisamment progressive pour installer le smartphone comme un ordinateur en relevant l’un des côtés. Ainsi, il est possible de regarder du contenu facilement, ou préférer le visionner en plein écran. Là encore, une expérience sur Netflix se rapprochera de ce que permet un écran d’ordinateur ou de tablette. Même chose pour les articles de presse.

Trois modules photo pour cinq caméras

Pour intégrer le concept du smartphone pliant au grand public, Samsung a installé le triple module photo du Galaxy Note 20. Il s’agira des capteurs principaux, avec la dotation d’un grand angle de 10 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un zoom de 10 MP.

Les choses ne s’arrêtent pas là. Samsung intègre une caméra selfie pour l’écran pliant, intégré dans un poinçon. Il s’agit là encore d’un capteur de 10 MP, qui sera aussi disponible sur l’écran avant. Au final, qu’importe l’utilisation du Samsung Galaxy Z Fold 2 (plié, déplié, selfie ou non) il sera possible de prendre des photos sans être gêné.

Pour profiter de son format qui peut être posé sur une table pour filmer, Samsung a intégré différents gestes de commande bien pratiques. Tout a été pensé pour se filmer soi-même sans avoir le smartphone dans la main (en référence aux vidéos TikTok ?). D’ailleurs, le capteur principal profite de sa résolution pour proposer un mode qui zoom dans l’image pour à la suite donner une impression de suivi d’une personne en mouvement latéral.

Un processeur Snapdragon : gage de puissance et d’autonomie

Du côté des caractéristiques techniques, Samsung réitère la même stratégie que sur son Galaxy Fold de première génération. Pour l’Europe, les clients auront droit au processeur Snapdragon de Qualcomm, plutôt qu’à la puce maison Exynos. L’avantage ? Un gain de puissance : le SoC Snapdragon 865+ bat l’Exynos 990. Mais c’est surtout en termes d’autonomie que les clients trouveront leur intérêt. En effet, le processeur américain est moins énergivore. De ce fait, les 4 500 mAh du module de batterie seront mieux exploités et le Galaxy Z Fold 2 possède ainsi une bonne autonomie.

L’autonomie du smartphone était attendue au tournant. Il faut dire que Samsung intègre la compatibilité 5G au Galaxy Z Fold 2, mais aussi le WiFi 6. Sur le marché, le smartphone fait partie des modèles à la pointe des dernières technologies, si ce n’est le plus avancé.

Meilleur prix pour le Samsung Galaxy Z Fold 2

Venons-en à la partie la plus importante de cet article : où Samsung Galaxy Z Fold 2 au meilleur prix ? Rentrons désormais dans le vif du sujet, et comparons les différents sites français pour trouver le meilleur prix pour le Galaxy Z Fold 2 pas cher. À l’heure actuelle, le meilleur prix pour acheter un Samsung Galaxy Z Fold 2 est de 2 020,00 €.

Dans le tableau comparateur de meilleur prix du Samsung Galaxy Z Fold 2 affiché ci-dessus, vous pourrez découvrir les meilleurs tarifs pour acheter le dernier Samsung Galaxy Z Fold 2 pas cher. Nous avons recensé l’ensemble des e-commerçants français vendant le produit, pour vous proposer – en temps réel – le meilleur prix pour acheter le Galaxy Z Fold 2 pas cher.