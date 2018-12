Bon plan : PS4 1 To + Red Dead Redemption 2 + Tomb Raider à 269€ 🔥

Les consoles de jeux vidéos comme la PS4 de Sony sont les produits parmi les plus populaires aux alentours de Noël. Alors qu’elles ont été en forte promotion pendant le Black Friday, les remises se font depuis beaucoup plus rares. Aujourd’hui, Cdiscount arrive avec une offre imbattable pour la dernière console du fabricant japonais :

PS4 1 To + Red Dead Redemption 2 + Tomb Raider à 269€ au lieu de 418€

Cette remise est tout simplement exceptionnelle, puisque le client économise donc 35% par rapport au tarif normal. En effet, il faut compter 349€ hors période de promotion pour la PlayStation 4 avec 1 To de stockage avec le jeu RDR 2, et il faut rajouter ensuite 69€ pour le jeu Shadow of the Tomb Raider. Au total, le bundle avec la console Sony et les 2 jeux s’élève donc à plus de 418€.

Voir l’offre sur Cdiscount

La PlayStation 4 connait un vrai succès à Noël

En cette période de pré-Noël, la console de jeux Sony PS4 connait un grand succès auprès du public français. Les marchands comme Amazon, Fnac et Cdiscount se succèdent avec de très belles promotions qui font craquer beaucoup d’amateurs de jeux vidéos. Les remises montent parfois jusqu’à plus de 30% comme c’est le cas actuellement chez Cdiscount. Attention cependant car ces réductions sont généralement très limitées, et qu’elles font office d’offres d’appel pour séduire les clients à venir voir d’autres remises.

Dans la promotion disponible chez Cdiscount, c’est la PS4 avec 1 To de stockage qui est en réduction. A cela viennent se rajouter le célèbre jeu Red Dead Redemption 2 (qui n’est autre que l’un des plus grands succès en 2018) ainsi que la célèbre Tomb Raider. Bref, un pack idéal qui saura convenir à tous les amateurs, et qui est en réduction de 35% en ce moment. Au total, c’est donc près de 150€ d’économies sur ce bundle, ce qui n’a quasiment jamais été observé en 2018.

Bientôt 100 millions de consoles PS4 écoulées ?

Sony connait un succès retentissant avec sa dernière PlayStation. Le géant japonais s’était félicité un peu plus tôt dans l’année d’avoir passé les 80 millions de consoles vendues, et il espérait franchir les 96 millions d’ici à la fin de l’année fiscale. La Sony PS4 appartient toujours aux meilleures ventes des marchands d’électroniques en ligne, comme Cdiscount, Fnac ou Amazon.

Si le Black Friday a vu quelques belles remises sur celle-ci, elles n’ont jamais été meilleures que celle disponible en ce moment chez Cdiscount. Attention, le stock est limité et les unités disponibles pourraient très rapidement partir. Vous pouvez la retrouver ici :

