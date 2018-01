Bon Plan : un Macbook Air 13″ à 779€ + 78€ en bons d’achat

C’est les soldes chez Priceminister, et les Mac sont aussi en promotion jusqu’à moins 30%

Priceminister profite des soldes pour mettre en réduction des centaines de produits tech. Aujourd’hui c’est un Macbook Air 13″ qui voit son prix tomber à 779€ avec 78€ remboursés en bons d’achat pour les membres du PriceClub (gratuit et sans engagement). Si c’est votre première commande, vous pouvez bénéficier de 20€ de réduction supplémentaire en entrant le code MACBOOK20 lors du panier, ce qui fait une énorme réduction sur ce modèle.

Le modèle proposé embarque un Core i5 cadencé à 1,5 GHz, 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. C’est un modèle idéal si vous voulez débuter ou changer de Mac sans forcement vous ruiner. Les 20€ de réduction sont uniquement pour les 100 premières commandes, il vous faudra être rapide si vous voulez en profiter.

Profiter de l’offre