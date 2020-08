Samsung anticipe Back to School et casse les prix des Galaxy S10 et S20 (vente flash)

C’est encore le mois d’août, mais Samsung a choisi de prendre de l’avance sur le Back to School, une opération durant laquelle les marques proposent des ventes flash à l’occasion de la rentrée. La marque affiche des remises de choix sur les Samsung Galaxy S10 et S20 jusqu’à dimanche. Disponible en pré-commande, le Samsung Galaxy Note 20 présente aussi quelques avantages très convaincants. Toutes ces promotions sont valables du 13 août à 18 heures au 16 août inclus. Voici les offres en cours :

Quels sont les avantages des Samsung Galaxy S20 ?

Après avoir présenté les Samsung Galaxy S10 en 2019, la marque a profité du passage à l’année 2020 pour officialiser les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Avec ces trois modèles, elle a affirmé de nouveau sa forte présence sur le marché des smartphones haut de gamme. En plus d’être compatibles avec la 5G, ils ont tous des arguments de poids pour convaincre les adeptes d’Android. Samsung se démarque sur le secteur des écrans, ce qu’il prouve une fois de plus en dévoilant des téléphones dotés d’écrans OLED qui ont respectivement la taille de 6,2 pouces, 6,7 pouces et 6,9 pouces. Le Samsung Galaxy S20 se paye même le luxe d’un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Nous avons eu la possibilité de comparer les Samsung Galaxy S20 à la gamme des iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Du côté de la photo, le modèle le plus premium d’Apple ne rivalise pas avec son concurrent qui affiche de meilleurs rendus en mode classique comme en mode nuit. Le Galaxy S20 se dote d’un triple capteur photo tandis que les S20+ S20 Ultra ont droit à un quadruple capteur photo. Samsung a toujours accordé une attention particulière à la qualité des images. Cette génération de smartphones dispose aussi de batteries qui sont supérieures à celles d’Apple, mais aussi aux anciens modèles représentés par les Samsung Galaxy S10.

Avec cette remise immédiate de 160 euros, un bonus à la reprise et une possibilité d’échelonner le paiement, cette offre officialisée par Samsung pour le Back to School 2020 est très convaincante. La promotion est valable jusqu’au 16 août, dépêchez si vous voulez en profiter.

Les Samsung Galaxy S10 ne sont pas laissés de côté

Si Samsung prouve qu’il fait mieux à chaque génération de smartphones, cela ne veut pas dire que ses anciennes gammes sont dépassées… Loin de là. Les Galaxy S10 et S10+ se présentent comme d’excellents compromis pour tous les utilisateurs dont les budgets sont un peu plus serrés. Avec l’offre dévoilée par la marque pour le Back to School, leur rapport qualité-prix devient encore meilleur. Ces quelques jours qui anticipent l’opération de septembre sont une parfaite occasion de choisir son nouveau smartphone.

Jusqu’au 16 août, vous pouvez profiter de 210 euros de remise immédiate sur toute la gamme des Samsung Galaxy S10. Avec cette réduction, certains modèles voient leur tarif chuter de -25%. Une fois de plus, il est possible de profiter d’une prime à la reprise et d’échelonner le paiement sur plusieurs mois sans frais. Vous pouvez voir le détail de tous ces avantages sur le site web de Samsung.

Le Samsung Galaxy Note 20 toujours mis en avant pour les précommandes

Samsung met à l’honneur les Galaxy S10 et S20 pour le Back to School, mais il ne faut pas oublier que la marque propose actuellement le nouveau Galaxy Note 20 en précommande. La gamme de trois modèles a été présentée il y a quelques semaines à peine, si bien que le téléphone premium profite de quelques avantages disponibles jusqu’au 20 août.

Lors de la précommande de votre Samsung Galaxy Note 20, vous avez droit aux écouteurs sans fil (Galaxy Buds+ ou Buds Live, en fonction du modèle) ou du Pack Gaming. L’achat de ce nouveau modèle inclut également l’assurance Samsung Care+ pendant deux ans avec le code CAREPLUS-N20.

Le Back to School de Samsung ne s’arrête pas aux smartphones, l’opération met aussi en avant des promotions sur les excellents téléviseurs 4K de la marque.