Soldes Amazon : les 7 meilleures offres de ce jeudi matin 🔥

Jusqu’Ă prĂ©sent, les soldes sur Amazon ont Ă©tĂ© au delĂ des attentes du grand public. Alors que la troisième dĂ©marque a dĂ©marrĂ© hier, le gĂ©ant amĂ©ricain continue d’inonder ce jeudi matin le marchĂ© avec de nouvelles offres flash. Il fait face Ă la concurrence des Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Rue du Commerce qui se montrent très agressifs pour cet Ă©pisode des soldes d’Ă©tĂ© 2019.

Outre Amazon, voici les acteurs des soldes d’Ă©tĂ© 2019 :

Cela fait maintenant deux semaines que les soldes sur Amazon, Fnac, Cdiscount et les autres ont commencĂ©. Évidemment, les premières promotions sont toujours prises d’assaut par le grand public qui saute sur toutes les occasions de faire de belles Ă©conomies. Pour cette troisième dĂ©marque des soldes, les marchands comme Amazon et consorts ont prĂ©vu le coup et parviennent tant bien que mal Ă gĂ©rer les ruptures de stock.

OĂą trouver les bonnes affaires des soldes sur Amazon ?

Amazon est le plus grand site marchand actif en France, et c’est donc un endroit incontournable pendant les soldes. Cette annĂ©e encore, il a montrĂ© qu’il Ă©tait capable de rester un cran devant la concurrence avec des milliers d’offres disponibles sur les plus grandes marques du moment. Pour autant, il n’est pas Ă©vident de s’en sortir avec cette quantitĂ© de promotions, nous vous avons donc fait une sĂ©lection.

Soldes d'été 2019 : offres flash en direct

Dernière mise à jour : mercredi 10 juillet, 23h30

Si vous allez sur le site Amazon pendant les soldes, vous pouvez voir qu’il y a deux types de promotions : les offres flash, et les promotions en continu. Elles sont rangĂ©es dans deux parties distinctes que vous pouvez retrouver dans le menu du haut de la plateforme marchande. Les deux sont particulièrement gĂ©nĂ©reuses pendant les soldes sur Amazon.

Les ventes flash sont des promotions qui sont limitĂ©es par le stock, mais aussi sur une pĂ©riode très courte – de l’ordre de quelques heures. Si vous revenez de temps en temps sur Amazon pour les soldes, vous verrez qu’il y a de nouvelles offres flash en continu. C’est ce qui incite les français Ă y revenir très souvent pendant les soldes.

En dehors de ces offres flash qui concernent souvent de grandes marques, il y a aussi les promotions en continu pendant les soldes sur Amazon. Elles sont soumises aux diffĂ©rentes dĂ©marques qui arrivent chaque semaine jusqu’Ă la fin de l’opĂ©ration, dĂ©but aoĂ»t. Si les pourcentages de rĂ©duction montent jusqu’Ă plus de -60%, le stock est limitĂ© et il ne faut pas trop tarder.

Les offres des soldes Amazon sont ici :

Amazon, leader de l’opĂ©ration

MĂŞme s’il n’est pas français, Amazon s’est quand mĂŞme adaptĂ© Ă l’opĂ©ration qui est largement ancrĂ©e dans la culture française : les soldes. Le marchand amĂ©ricain s’emploie pour dĂ©velopper toujours plus son offre pendant cette pĂ©riode afin de permettre aux français de rĂ©aliser des Ă©conomies sur tous types de produits. Contrairement Ă un Fnac ou Darty qui sont spĂ©cialisĂ©s sur l’Ă©lectronique et l’Ă©lectromĂ©nager, Amazon couvre pendant les soldes toutes les catĂ©gories de produits que vous pouvez imaginer.

C’est aussi pour cette raison que pendant les soldes, Amazon (et Cdiscount) sont en mesure d’offrir des promotions par milliers – sur tous types de produits. Il faut Ă©galement rappeler que les soldes sont une pĂ©riode oĂą les marchands (physiques ou en ligne) sont aussi autorisĂ©s Ă vendre leur stock Ă perte. En dehors de cette pĂ©riode, ce n’est pas le cas : le Black Friday n’est donc pas aussi intĂ©ressant que les soldes sur Amazon.

Pendant les soldes, Amazon n’hĂ©site pas Ă faire des remises sur les plus grandes marques du monde : Apple, Samsung, Huawei ou encore Sony et LG voient le prix de leurs produits baisser parfois jusqu’Ă -60%. Si toutes les rĂ©fĂ©rences ne sont pas concernĂ©es, cela reste quand mĂŞme très gĂ©nĂ©reux.

Une qualité de service irréprochable sur Amazon

Sur internet, la qualitĂ© du service des plateformes marchandes s’est nettement amĂ©liorĂ©e avec le temps, Ă tel point qu’il est aujourd’hui presque plus facile de commander sur internet que dans une boutique traditionnelle. Au delĂ des stocks et des prix qui sont plus avantageux dans de nombreux cas, commander sur Amazon – pendant les soldes ou non – permet d’avoir une pĂ©riode de 30 jours pendant laquelle on peut renvoyer Ă tout moment ses produits et obtenir un remboursement.

Pour ceux qui achètent de manière rĂ©gulière, mĂŞme pendant les soldes, sur Amazon, il est aussi possible de souscrire au programme Prime qui permet d’obtenir la livraison en un jour gratuite, ou encore un accès Ă des ventes privĂ©es. Dans quelques jours, la grande opĂ©ration Amazon Prime Day devrait commencer et permettre aux clients de rĂ©aliser des affaires exceptionnelles sur bon nombre de produits. En cumulant le Prime Day et les soldes, Amazon est donc un champion de toutes les promotions.

Si vous avez un peu de temps devant vous pendant cette journĂ©e de jeudi, nous vous invitons Ă faire un tour pendant les soldes sur Amazon afin de dĂ©couvrir l’ampleur des offres. Au delĂ de celles que nous vous prĂ©sentons plus haut, il y en a des milliers d’autres qui pourraient convenir Ă ce que vous recherchez. Sachez que nous mettons Ă jour au plus souvent possible celles sur cette page de bons plans pour les soldes.

Pour les curieux, voici les soldes Amazon :

