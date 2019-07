Soldes Amazon : les offres flash à -80% qui expirent ce soir à minuit 🔥

Alors que la deuxième démarque des soldes a débuté ce matin, Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty ont décidé de pleinement jouer le jeu et d’augmenter encore plus leurs promotions. Ce matin, on retrouve encore une série de nouvelles ventes flash qui viennent se rajouter aux promotions existantes des derniers jours. Pour ne rien louper de ces bonnes affaires, nous avons fait une liste des meilleures promotions des soldes sur Amazon.

Voici les grands contributeurs des soldes d’été 2019 :

Comme chaque année, les grands marchands en ligne se tirent vers le haut avec toujours davantage de concurrence pour séduire toujours plus de clients pour ces soldes : Amazon est évidemment l’un des grands fers de lance de cet événement puisqu’il a sa place de leader français à venir. Mais Cdiscount, Fnac ou Darty ont des offres plus spécialisées qui plaisent beaucoup au grand public. Nous vous avons fait sur cette page un guide pour vous y retrouver.

Les meilleures deals des soldes sur Amazon

Par rapport à d’autres acteurs sur le marché pendant les soldes, Amazon est le plus généraliste de tous les cyber-marchands. C’est lui qui couvre le plus grand nombre de catégories de produits : électronique, électroménager, mode, bricolage, cuisine etc. A titre de comparaison, les Fnac, Darty ou Boulanger sont bien plus spécialisés qu’un Amazon lors des soldes. Cela ne les empêche pas d’avoir de très belles offres en cours.

Soldes d'été 2019 : deals flash en direct

Dernière mise à jour : mercredi 3 juillet, 17h55

Mais évidemment, Amazon impressionne pendant les soldes avec des milliers de promotions sur toutes les catégories. Quand vous allez sur la section dédiée aux offres spéciales pour cette opération, il y a des dizaines de pages de bonnes affaires à saisir. A côté des promotions classiques en continu, qui d’ailleurs ont bénéficié de la deuxième démarque, il y a des ventes flash qui sont très courtes et qui permettent d’économiser sur des produits choc.

Comme Cdiscount, Amazon est un spécialiste des offres flash pendant les soldes. Il utilise cette technique de mise en avant pour inciter les français à revenir de temps à autres sur sa plateforme marchande pour voir les dernières promotions « courtes » en cours sur Amazon. C’est un excellent moyen, d’autant plus que les offres flash concernent souvent des produits très populaires. C’est donc une solution qui permet d’économiser des sommes importantes lors des soldes sur Amazon via ces opérations.

Mais qui dit offre flash, dit aussi offre limitée. Il faut donc savoir se dépêcher car les stocks partent très vite sur Amazon, qui est incontestablement pris d’assaut par les français lors des soldes. C’est le même constat chez les autres cyber-marchands comme Cdiscount, Fnac ou Darty qui font face à un afflux majeur de trafic, qu’ils ont d’ailleurs parfois un peu de mal à gérer.

Amazon fait des remises sur des marque

Alors que beaucoup sont parfois un peu dubitatifs sur la qualité des offres pendant les soldes, Amazon a tendance à leur prouver le contraire. Il n’hésite pas à faire des réductions généreuses sur des produits de marque, à l’instar des derniers iPhone, iPad et MacBook d’Apple, des casques sans fil Bose QuietComfort 35 II ou encore des tablettes ordinateurs Microsoft Surface Pro.

Et encore, nous vous avons seulement mentionné la high-tech – mais c’est pareil pour toutes les catégories de produits. Dans la cuisine, on peut citer par exemple Moulinex ou Tefal, dans l’électroménager on retrouve évidemment les Samsung, Whirpool, Dyson ou encore LG. Bref, toutes ces grandes marques donnent rendez-vous pendant les soldes sur Amazon. Sous condition qu’il y ait encore de l’inventaire disponible, puisque les aspirateurs Dyson sont malheureusement déjà tous partis.

La difficulté pour les soldes Amazon est encore une fois d’être capable de trouver la meilleure offre au meilleur moment. Et depuis le début des soldes, la semaine dernière, il y a eu déjà de nombreuses ruptures de stock.

Il faut donc savoir être très réactif dès qu’on voit une promotion intéressante. Nous en sommes au premier jour de la deuxième démarque, il ne faut plus hésiter. Dans les jours à venir, il y aura encore de nombreuses autres ruptures de stock pour ces soldes sur Amazon, Cdiscount et tous les autres. Il ne faut pas compter sur la dernière semaine de soldes pour espérer obtenir les meilleurs deals, c’est au plus vite qu’il faut les saisir.

Une politique de retour pratique sur Amazon

Ne vous inquiétez pas de faire le mauvais choix, car Amazon prend soin de ses clients même pendant les soldes : si vous avez finalement changé d’avis sur votre achat dans un espace de 30 jours, vous pouvez renvoyer votre colis gratuitement et obtenir un remboursement complet. Pendant les soldes, Amazon illustre parfaitement son expertise sur la logistique et gère au mieux les retours. C’est d’ailleurs aussi le cas des autres acteurs comme Cdiscount, Fnac ou Darty – qui offrent toutefois seulement 14 jours pour renvoyer ses achats insatisfaisants.

En plus d’être efficace sur les retours lors de ces soldes, Amazon a aussi un programme de fidélité très intéressant, baptisé Prime. Ce dernier permet par exemple d’obtenir une livraison sans frais en un jour, ce qui est vraiment très compétitif. Les clients ont plein d’autres avantages comme un accès à des deals en avant première ou encore un accès à Prime Music, une plateforme de streaming musical avec 2 millions de chansons.

