PS4, PS4 Pro, manettes et jeux à prix cassés pour les soldes Cdiscount 🔥

Avant de détailler ces ventes flash PS4 et PS4 Pro pour les Soldes Cdiscount, sachez que vous bénéficiez automatiquement de 10€ offerts grâce au code MOINS10E, à renseigner lors de votre panier. Ce coupon chez Cdiscount est valable pour tous les paniers supérieurs à 99€, ce qui est le cas quand vous achetez une PS4. Tous les prix affichés ci-dessous intègrent déjà les 10€ de réduction.

La PS4 et PS4 Pro en promo chez Cdiscount

Baptisé OP Sony, cet événement sur Cdiscount vous propose 50€ de réduction sur les packs de PS4, avec une manette offerte dans la plupart de ces derniers. Arrivée en plein milieu des Soldes, c’est une excellente opportunité si vous voulez vous équiper en PS4 ou PS4 Pro.

Soldes 2019 : OP Sony PS4

Le plein de PlayStation 4 pour l’OP Sony Soldes

Pour acheter une PS4 de Sony, il faut être rapide. Même si l’OP Sony chez Cdiscount dure jusqu’au 5 août, elles sont aussi soumises aux ruptures de stock. Comme les offres promos sont aussi importantes que des événements comme le Black Friday, les PS4 et PS4 Pro devraient s’écouler comme des petits pains, surtout en cette période soldes pendant laquelle tout le monde est à l’affût. Cette vente flash est d’ailleurs la plus agressive que nous ayons vu depuis le début des Soldes, et Sony et Cdiscount ont bien fait d’attendre que les semaines passent.

La PS4 est la console la plus populaire du marché depuis sa sortie, même si la Switch a le vent en poupe ces derniers temps. Sony se félicitait d’avoir vendu plus de 82 millions de PlayStation 4, et il espérait écouler plus de 96 millions de PS4 avant la fin de son année fiscale 2018. Les Soldes, comme la période de Noël, constituent un moment clé pour cela. Tous les fabricants enregistrent des pics de vente sur les consoles à ces occasions.

Si les chiffres ne sont jamais publiés officiellement, on sait quand même que la PS4 se vend extrêmement bien chez tous les marchands en ligne français. En effet, la dernière console de jeux PlayStation se positionne toujours dans les meilleures ventes sur Cdiscount, et elle figure en première position dans la catégorie des consoles. Bien souvent, ce sont des bundles qui incluent la PS4 avec des jeux (comme FIFA 18, Red Dead Redemption 2 ou Spiderman) qui s’écoulent le mieux. Les remises proposées aujourd’hui sont donc idéales si vous vouliez vous acheter une PS4 pas chère.