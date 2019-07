Soldes : les offres chocs Cdiscount pour sa dernière Journée à Volonté 🔥

C’est aujourd’hui la dernière occasion pour profiter des Journées à Volonté sur Cdiscount. Cette opération lancée jeudi propose chaque jour des remises supplémentaires aux clients membres du programme de fidélité Cdiscount à Volonté (CDAV). Pour profiter de ces offres, vous devez donc être ou devenir membre du programme. Si vous ne l’êtes pas, vous bénéficiez d’un mois gratuit pour l’essayer. Il vous faut également renseigner le code VIPCDAV lors du panier.

Voici les tops offres des Journées à Volonté chez Cdiscount pour aujourd’hui :

Journées à Volonté Cdiscount : deals flash en direct

Dernière mise à jour : dimanche 14 juillet, 8h00

L’abonnement Cdiscount à Volonté est facturé 29€ par an, et vous donne accès à une multitude d’avantages. Le premier est donc la possibilité de participer aux Journées à Volonté, qui permettent d’avoir des réductions supérieures à celles annoncées sur le site, et ce même pendant une période aussi importante que les soldes. Le second est que cet abonnement Cdiscount à Volonté peut être partagé avec deux proches, vous pouvez donc faire encore plus d’économie en partageant le coût de l’abonnement.

L’abonnement CDAV vous donne accès à plus de 200 titres de presse, et vous bénéficiez d’un bon d’achat de 8€ le jour de votre anniversaire. Bien évidement tout ceci n’est que du bonus, la promesse de base, et le principal atout de Cdiscount à Volonté étant la livraison gratuite dès le lendemain et même dès le soir dans quelques villes.

Cdiscount très actif pendant les soldes

Le marchand français a multiplié les bons plans et offres pendant cette période de soldes, avec de très belles offres sur des produits comme la Nintendo Switch, les iPhone, les smartphones Samsung ou du matériel du quotidien comme les casseroles Tefal. Cette édition d’été 2019 est un grand succès pour les e-commerçants qui profite, en quelque sorte, des fortes chaleurs qui détournent les clients des magasins physiques vers le web.

Notre sélection d'offres pour les clients CDAV pendant les soldes n'est pas exhaustive, on vous conseille de jeter un coup d'oeil à la page dédiée aux Journées à Volonté chez Cdiscount ici :

Cdiscount propose des milliers de promotions sur tous les univers, allant de l’informatique à l’électroménager en passant par les jeux vidéo et le jardin. Que vous cherchiez un nouveau barbecue, un iPhone 8 ou une Xbox One All Digital, vous trouverez votre bonheur sur le site aujourd’hui.

Comme vous l’avez compris, les offres proposées pendant les Journées à Volonté chez Cdiscount sont une combinaison des réductions des soldes (accessibles à tout le monde) et d’une seconde remise additionnelle uniquement destinée aux clients CDAV. Aujourd’hui est le dernier jour pendant lequel ces offres sont disponibles comme elles durent de jeudi 15h à dimanche 23h59, soyez donc rapide si vous avez repéré une promotion qui vous intéresse !