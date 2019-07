Soldes : les offres folles de la 3e démarque à ne pas rater 🔥

Ce mercredi donne le coup d’envoi de la troisième démarque des soldes 2019 chez Amazon, Cdiscount et les principaux marchands présents en France ! Sur chacun des sites, une vague de nouvelles offres exclusives vient d’être publiée, avec des réductions encore plus importantes. Les marchands proposent de plus belles réductions, bons plans et offres flash à la vente dès ce mercredi matin, pour le plus grand bonheur des acheteurs ! Depuis deux semaines, ils multiplient les offres agressives, et les stocks sont, dans certains cas, très rapidement écoulés.

Encore une fois, pour cette troisième démarque nous vous avons créé une sélection des meilleures promotions pour ces soldes 2019, et la liste est mise à jour en temps réel.

Les tops offres soldes 3e démarque chez les marchands :

Soldes d'été 2019 : deals flash en direct

Dernière mise à jour : mercredi 10 juillet, 8h25

Cette nouvelle session de soldes d’été chez Cdiscount, Amazon et les autres marchands est un enjeu majeur pour chacun d’entre eux, avec pour but d’écouler un maximum de stock, tout en évitant les ruptures sur les offres phares. Les ventes en ligne se multiplient, les clients ayant été moins présents en magasin à cause de la très forte canicule de la fin juin 2019. Que ce soit chez Amazon, Cdiscount, Fnac ou les autres, certains produits ont subi des ruptures de stock très rapides.

Troisième démarque = jusqu’à 85% de promos

Comme on le disait, Amazon, Cdiscount et les autres multiplient les offres, et il n’est parfois pas facile de s’y retrouver. Comme tous les jours depuis le début des soldes, on vous a confectionné notre top des meilleures offres pour ce mercredi. Elle est non exhaustive, et certaines offres et bons plans peuvent expirer dès ce soir.

C’est pourquoi certains des bons plans listés ici peuvent rester très peu de temps en ligne, alors que d’autres restent disponibles pendant toute la période. Depuis le début des promotions, certaines ventes publiées par Amazon et Cdiscount ne sont restées que quelques minutes en ligne, comme ce fut le cas sur les iPhone XR, le MacBook 12″, l’iPhone XS, les casques Bose, le Samsung Galaxy S10 ou les produits Dyson. Dans certains cas, elles peuvent revenir en ligne, lors des offres flash soldes.

Les ventes flash sont aussi très nombreuses et permettent de profiter de grosse remise sur des nouveaux produits chaque jour jusqu’à la fin des soldes chez Amazon ou Cdiscount. Leurs spécificités c’est qu’elles sont à la fois limitées dans le temps (de quelques minutes à quelques jours), mais aussi par le stock disponible. Mais les offres classiques ont aussi leurs avantages, et notamment une nouvelle démarque chaque semaine. Pour retrouver les ventes flash, chaque site propose une page dédiée, et les grandes marques sont dans quelques cas de la partie.

Nouvelles offres chez Amazon et Cdiscount

Alors que certaines offres flash concernent pendant ces soldes des grosses marques comme Samsung, Apple ou Bose, les offres normales portent sur un éventail bien plus grand de marques, des plus importantes aux nouveaux entrants. C’est grâce à cela que les remises peuvent grimper jusqu’à -85% sur certains produits chez Cdiscount ou Amazon pendant ce mercredi des soldes.

Et ce sont de vrais réductions, les soldes étant le moment de l’année pendant lequel les marchands comme Amazon ou Cdiscount mais aussi les marques ont le droit de vendre leur stock à perte. C’est une aubaine pour le consommateur qui se voit proposer des pourcentages de réduction très importants, et le fait de pouvoir vendre à perte pour le commerçant lui permet de vider des stocks de produits un peu passés de mode, pour les remplacer par des nouveautés.

Pour ces événements comme le Black Friday ou le Prime Day, des marchands comme Amazon ou Cdiscount n’ont par contre pas le droit de vendre à perte, comme c’est le cas pour les soldes. C’est pourquoi les remises sont moins intéressantes, et portent sur un éventail de produits plus restreint. C’est aussi pour cela que la période des soldes est tant attendue par les acheteurs français chaque année.

La clé des soldes ? Le timing

Que ce soit pendant les soldes ou pendant l’année, les marchands en ligne se doivent de protéger les clients. C’est une obligation légale, le client a le droit de retourner le produit sous 14 jours s’il n’est pas content de son achat pendant les soldes (délai de rétractation). Une fois le produit retourné au marchand, le client est remboursé du montant total de sa commande. Mais d’autres, comme Amazon, vont plus loin et donnent la possibilité de renvoyer un produit sous 30 jours, ce qui est un bel avantage concurrentiel, et permet de bien tester le produit.

Les acteurs principaux que sont Amazon et Cdiscount proposent aussi des programmes de fidélité qui s’appellent Amazon Prime et CDAV, et ils permettent d’avoir des avantages supplémentaires pendant les soldes. Le plus connu est la livraison en 24h gratuitement, et le second est l’accès à des offres privées ainsi que des pourcentages de réduction supplémentaire.

Pour conclure, si vous voulez réussir vos soldes, que ce soit chez Amazon, Cdiscount ou partout sur le web, il suffit d’être rapide, et curieux, pour dénicher LA vente flash parfaite. C’est pourquoi nous avons créé cette liste plus haut sur cette page avec les meilleures offres des soldes à ne pas rater. Tout au long de la journée, elle est mise à jour avec les nouvelles offres flash – mais surtout avec les deals épuisés en raison de ruptures de stock.

