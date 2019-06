Sony WH-1000XM3 pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Le casque sans fil Sony WH-1000XM3 est l’un des meilleurs casques audio du marché, et il rivalise sérieusement avec ceux de chez Bose. La firme japonaise offre un excellent rapport qualité prix pour ce produit, qui en plus d’offrir un son excellent a aussi un très bon système de réduction de bruit. Voici comment et où acheter le Sony 1000XM3 pas cher et au meilleur prix en 2019.

Comme vous pouvez le voir dans le premier tableau dynamique avec les meilleurs prix pour le Sony 1000XM3 ci-dessus, la plupart des marchands français ont en stock de casque Bluetooth d’excellente qualité. Comme vous pouvez aussi le constater, peu d’entre eux font des promotions sur ce casque audio. La raison est simple : il se vend déjà très bien, notamment du fait de son excellent rapport qualité prix, et il n’a donc pas besoin de petit coup de pouce.

Le Sony WH-1000XM3, meilleur rapport qualité prix ?

Beaucoup considèrent le Sony WH-1000XM3 comme le casque avec le meilleur rapport qualité prix du marché. Avant d’aller dans le détail pour vous aider à savoir où acheter le casque Sony WH-1000XM3 pas cher et au meilleur prix en France, voyons d’abord les caractéristiques techniques de ce dernier.

Il s’agit d’un casque sans fil qui est réputé pour la qualité du son, mais aussi un système de réduction de bruit. Celui-ci a encore été amélioré depuis sa précédente version (1000XM2) et qui aujourd’hui figure parmi les meilleurs sur ce créneau. Pour rappel, le casque Sony 1000XM3 a été sorti très discrètement au courant de l’année 2018, mais il fait partie des meilleures ventes de casque.

Au niveau de l’autonomie, il tient jusqu’à 30 heures en autonomie avec la fonction de réduction de bruit activée. Pour la recharge, le casque Sony WH-1000XM3 est aussi efficace puisqu’il récupère 8 heures d’autonomie en seulement 15 minutes. Parmi les petites fonctionnalités très pratiques que l’on ne retrouve pas forcément chez ses concurrents, la fonction Quick Attention pour réduire le volume de la musique pour écouter une conversation, ou encore le contrôle des musiques avec un simple contact au niveau de l’écouteur.

Pour les puristes qui souhaitent peut-être acheter le Sony WH-1000MX3 pas cher, il faut savoir qu’il prend en charge bien plus de formats audio que certains acteurs sur le marché (SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC). Enfin, il faut savoir que le casque Sony est aussi compatible avec Alexa et Google Assistant – ce dernier n’étant pas disponible pour le moment chez Bose. Passons désormais à la section pour savoir où acheter le Sony WH-1000XM3 au meilleur prix en 2019.

Où acheter le Sony WH-1000XM3 pas cher ?

Avec son produit, le fabricant japonais se place au même niveau que ses concurrents directs : vous pouvez acheter le casque Bluetooth WH-1000XM3 qui est vendu à un prix de 379€ depuis sa sortie, en septembre dernier. Depuis, on n’a quasiment pas vu de réduction sur le casque audio, il faudra donc être réactif si vous en voyez une apparaitre chez l’un des sites marchands actifs en France.

Meilleur prix Sony WH-1000XM3 pas cher :

Si vous voulez acheter le casque Sony WH-1000XM3 pas cher, au meilleur prix, il faudra être patient. Le casque sans fil n’a encore jamais connu de remise, même pas pendant les soldes, du fait de sa popularité. Il est aujourd’hui considéré par beaucoup comme le meilleur rapport qualité prix dans les produits audio haut de gamme, il n’y a donc pas de raison de faire baisser le meilleur prix du Sony WH-1000XM3.