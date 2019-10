Streaming Leipzig OL : regarder le match de Ligue des Champions 2019

Après la semaine dernière, la Ligue des Champions 2019 revient pour une deuxième journée qui, on l’espère, tiendra ses promesses. À partir de 21 heures, vous pourrez donc suivre le streaming RB Leipzig OL grâce à l’offre 100% digitale, sans pub et HD de RMC Sport. Avec celle-ci, vous pourrez regarder le match en bonne qualité et en toute tranquillité.

Choisir l’abonnement RMC Sport ne prend quelques minutes et vous pouvez valider l’entièreté de votre inscription directement depuis votre smartphone en quelques minutes à peine. Si vous ne prenez pas l’application mobile, vous pouvez aussi profiter de l’offre depuis votre PC, votre tablette ou certaines télévisions. Pour voir le streaming Leipzig OL sans publicité, c’est ici :

La Ligue des Champions 2019 a fait son grand retour la semaine dernière, pour les plus grands adeptes du football. Deux beaux matchs ont déjà eu lieu, à l’exemple du PSG qui s’est imposé avec 3 buts à 0 contre un Real Madrid qui n’était vraisemblablement pas dans sa meilleure forme (et qui ne l’est toujours pas). Le club parisien a également gagné son second match hier contre Galatasaray en s’imposant 1 à 0 contre le club turc après un affrontement certes moins impressionnant que le premier. On peut également évoquer Lille, qui a perdu 3 à 0 contre l’AJAX, une équipe qui a surpris l’an dernier en se hissant jusqu’à la demie-finale de la compétition de football. Le LOSC jouera d’ailleurs ce soir contre le club anglais Chelsea, un duel qui s’annonce tout aussi intéressant que le streaming Leipzig OL de ce soir.

Pour rappel, la Ligue des Champions a commencé assez mollement pour Lyon, puisque les lyonnais ont fait match nul contre Zenit la semaine dernière avec un but de chaque côté. Pour l’OL, c’est Memphis Depay qui a su transformer son penalty contre le club russe qui avait marqué quelques minutes plus tôt. Rappelons également que ces bons lyonnais sont actuellement à la troisième place du groupe G avec un point, tandis que Leipzig OL est premier avec trois points. Reste donc à savoir si l’OL réussira à donner le meilleur de son jeu lors de l’affrontement de ce soir à 21 heures.

Streaming RB Leipzig OL en direct, sans pub

Pour suivre un streaming de Ligue des Champions 2019 et plus particulièrement le streaming Leipzig OL, vous devrez donc vous tourner vers l’offre 100% digitale et HD de RMC Sport à 19 euros par mois. La chaîne de télévision propose effectivement un abonnement qui permet de profiter de la compétition de football en haute qualité et en toute légalité. Cette offre s’accompagne d’un engagement sur une durée de 12 mois. Si vous ne voulez pas vous engager, RMC Sport propose également un abonnement à 25 euros par mois.

Les clients de SFR, que ce soit forfait mobile ou box Internet, seront ravis d’apprendre que l’abonnement RMC Sport baissera à 9 euros par mois au lieu de 19 euros par mois. Cela vous permettra de voir le streaming Ligue des Champions avec les matchs comme RB Leipzig OL, ou encore Lille Chelsea.

La dernière offre de RMC a aussi son avantage car elle combine le contenu de la chaîne de télévision avec celui de BeIN Sport, ce qui ne sera pas sans plaire aux adeptes de football. Baptisée PassSport, l’abonnement coûte 29 euros par mois sans engagement.

Toutes les offres de RMC Sport vous permettront de profiter de la Ligue des Champions 2019 et du streaming RB Leipzig OL en toute tranquillité. L’abonnement ne prend que quelques minutes, suite à quoi vous profiterez des matchs en haute qualité et en toute tranquillité, sans interruption ni pub. RMC Sport est disponible depuis un mobile, un ordinateur, une tablette ou certaines télévisions comme les Android TV, l’Apple TV, mais aussi le Chromecast.

Où voir un streaming Ligue des Champions ?

Rappelons également que l’offre RMC Sport ne permet pas seulement de profiter d’un streaming Ligue des Champions 2019 sans publicité et en HD, car beaucoup d’autres championnats et compétitions de football -mais pas seulement. En ce sens, les abonnements vous donnent accès la Liga Europa, la Premier League (Angleterre) ou la Liga NOS (Portugal). Néanmoins, l’on peut également suivre d’autres compétitions comme la NBA ou les championnats de tennis, ce qui ne sera pas sans plaire à ce qui veulent diversifier un peu les sports plutôt que de se concentrer juste sur le football. Pour les autres, l’offre Pass Sport qui cumule RMC Sport et BeIN Sport vous offrira tout le football pour 29 euros par mois sans engagement de durée.

L’offre 100% digitale de RMC Sport vous permettra donc de suivre facilement le streaming RB Leipzig OL de cette Ligue des Champions qui se tiendra ce soir à 21 heures. En ce sens, vous pourrez profiter facilement du match en haute qualité et en toute tranquillité depuis votre canapé.

Le coup d’envoi du streaming RB Leipzig OL a lieu ce soir à 21 heures, voici l’offre RMC Sport :

