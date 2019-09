Streaming PSG Real Madrid : où regarder la Ligue des Champions ? 🔴

La Ligue des Champions 2019 a officiellement fait son grand retour cette semaine. Ce soir, les adeptes du football ne pourront pas manquer le streaming PSG Real Madrid qui s’impose comme la grande affiche de la rentrĂ©e. Atletico Madrid vs Juventus de Turin est Ă©galement Ă l’affiche de cette première journĂ©e. Après les matchs dĂ©cevants des français hier (Lyon Zenit 1-1, ou Ajax LOSC 3-0), le PSG devra montrer qu’il est Ă la hauteur.

Voir le match ici

Pour voir le streaming PSG Real Madrid en qualité HD et sans aucune latence, l’offre 100% digitale et légale de RMC Sport est parfaite pour profiter un maximum de sa soirée en toute tranquillité. L’inscription est simple, rapide et elle donne un accès immédiat à la Ligue des Champions 2019 en direct juste après la validation. En quelques minutes, vous pouvez ainsi profiter du match PSG Real Madrid sur votre smartphone, tablette, ordinateur ou même Smart TV.

Si l’OL n’a pas rĂ©ussi Ă tirer son Ă©pingle du jeu face au club russe hier, le PSG sera le troisième club français Ă jouer son premier match en Ligue des Champions en 2019. Actuellement, le club parisien se hisse Ă la première place du classement de la Ligue 1 avec 12 points après cinq journĂ©es de championnat. Le PSG affrontera donc le Real Madrid de Zidane ce soir dans un match qui s’annonce comme l’un des grands chocs de cette nouvelle Ligue des Champions. Le match PSG Real Madrid sera diffusĂ© en streaming HD sur RMC Sport Ă partir de 21 heures.

Cette première journĂ©e de Ligue des Champions 2019 est donc l’occasion de voir au moins l’un des deux matchs dans lesquels s’affronteront des clubs lĂ©gendaires. Plus globalement, une vingtaine de clubs de football s’affronteront cette annĂ©e pour tenter de remporter le titre que Liverpool a gagnĂ© l’an dernier après une compĂ©tition pleine de rebondissements et de surprises. Tous les matchs de Ligue des Champions seront disponibles en streaming sur RMC Sport.

Streaming PSG Real et aussi Atletico Juventus

Ceux qui veulent suivre la Ligue des Champions 2019 pourront se tourner vers les offres streaming proposĂ©es par RMC Sport. La chaĂ®ne de tĂ©lĂ©vision propose une offre 100% digitale Ă 19 euros par mois sur un engagement de 12 mois. Celle-ci permet de profiter de tous les matchs de la Ligue des Champions 2019 depuis son smartphone, son ordinateur ou sa tablette. Sans engagement de durĂ©e, l’offre spĂ©ciale RMC Sport passe alors Ă 25 euros par mois – ce qui reste raisonnable quand on connait la qualitĂ© du spectacle que l’on peut avoir dans cette compĂ©tition.

Pour tous les clients SFR, RMC Sport est accessible Ă un prix avantageux. Comme vous pouvez le voir sur le site, l’offre passe ainsi de 19€ Ă seulement 9€ par mois pour obtenir l’intĂ©gralitĂ© du streaming de la Ligue des Champions sur la chaine du groupe Altice. Cela concerne aussi bien les clients de la box internet SFR que ceux qui ont un forfait mobile chez l’opĂ©rateur.

D’autre part, il faut savoir l’abonnement streaming 100% digital de RMC Sport est accessible sur une multitude de supports : smartphone, tablette, Smart TV Android, Chromecast, Apple TV, PS4 ou encore Xbox. Si officiellement, la chaine RMC Sport ne sera pas disponible sur votre TV, vous avez toutes ces alternatives qui vous permettent de diffuser les matchs comme PSG Real Madrid en streaming sur votre téléviseur.

RMC Sport propose Ă©galement une seconde offre qui combine son propre contenu avec celui de BeIN Sport, ce qui permet de suivre encore plus de matchs de football. Au lieu de 34 euros par mois, l’offre est Ă 29 euros sans engagement de durĂ©e – ce qui est apprĂ©ciĂ©.

OĂą voir ce streaming Ligue des Champions ?

Dans les deux cas, les abonnements RMC Sport offrent un accès à d’autres championnats que la Ligue des Champions 2019, à l’exemple de la Premier League anglais ou de la ligue de football portugaise. Des compétitions comme le tennis ou la NBA sont aussi de la partie.

Pour regarder en streaming PSG Real Madrid ou Atletico Madrid Juventus de Turin, vous pourrez donc profiter de ces offres de RMC Sport, sans oublier qu’elles sont parfaitement légales et disponibles sur plusieurs de vos supports digitaux. Le coup d’envoi du streaming PSG Real Madrid a lieu ce soir à 21 heures, voici l’offre RMC Sport :

