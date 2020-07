Test Amazfit PowerBuds : des écouteurs sans fil taillés pour le sport

Quand on pense aux produits Amazfit, on pense surtout aux montres connectées. À l’occasion du dernier CES de Las Vegas, la société Huami, cotée en bourse, avait annoncé des écouteurs True wireless pour le sport : les PowerBuds. Particularité de ces derniers, ils intègrent un capteur cardiaque. C’est assez courant sur les montres de sport, moins sur les écouteurs.

Le produit & design

Présentons brièvement ses Amazfit PowerBuds : ce sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil. Compatibles Bluetooth 5.0 BLE (basse consommation), ils sont assez légers malgré leur taille (6 grammes pour chaque écouteur) et sont certifiés IP55 (résistant à l’eau et à la poussière). Ils intègrent donc un capteur de fréquence cardiaque.

La boîte de rangement / rechargement est assez compacte, elle fait 69 grammes (écouteurs compris) et elle intègre des anneaux magnétiques pour bien maintenir les écouteurs en place pendant sa séance de sport. Ils sont astucieusement rangés au fond de la boîte de rechargement et ne sont pas obligatoires évidemment. Pour de la course à pied par exemple, ils sont bien utiles mais ne sont clairement pas nécessaires pendant la marche (même rapide).

Dans l’emballage des PowerBuds, vous aurez droit à la boîte de rechargement et ses écouteurs, deux anneaux magnétiques, un câble USB Type-C pour la recharge, des embouts de quatre tailles différentes et un guide d’utilisation. Un packaging complet.

L’application

Avant de parler du son et des fonctions proposées par ses écouteurs, il faut parler de l’application. Il suffit d’ouvrir la boîte de rechargement et d’activer le Bluetooth sur son smartphone pour associer ou connecter les écouteurs. C’est très rapide.

L’application n’est pas indispensable mais vivement conseillée. Elle permet entre autres de voir le niveau de batterie des écouteurs et de la boîte, accéder à l’égaliseur, modifier les paramètres des gestes, voir la version du firmware (et le mettre à jour)… Elle est disponible sur Android et iOS.

Pour avoir eu plusieurs montres connectées Amazfit (dont la Pace), je peux dire que l’application est plutôt bien réalisée et pratique. Dans le cas d’une montre, on retrouve ses activités avec les tracés GPS. Pour ce qui est des écouteurs, c’est plus limité. Pas de capteur GPS mais on peut évidemment enregistrer des sessions de sport.

Le son et les fonctions

Le plus important sur des écouteurs, c’est encore le son. Sur ses PowerBuds, le son par défaut manque un peu selon moi de caractère, le son est comme « étouffé ». Fort heureusement, il existe un égaliseur pour régler cela.

Pas besoin d’être un spécialiste du son car il existe plusieurs modes prédéfinis : « A la mode », « Musique dansante », « Blues », « Classique », « Jazz », « Chanson lente », « Musique électronique », « Rock », « Country » et « Vocal ». Pour ma part, j’ai une préférence pour le mode « Classique », qui permet d’avoir des basses dignes de ce nom. Une fois le son réglé à sa guise, l’expérience est vraiment intéressante pour des écouteurs de sport.

On pourra aussi parler de la qualité du micro sur ses écouteurs. Comme sur beaucoup de produits de ce type, la qualité est correcte mais sans plus. On est loin, très loin d’un vrai casque sans fil pour le coup, mais ce n’est pas non plus comparable.

Les fonctions les plus notables des PowerBuds ? Les gestes qui permettent par exemple de répondre à un appel ou passer à la musique suivante en appuyant deux ou trois fois sur l’écouteur gauche ou droite. C’est paramétrable assez facilement dans l’application. La fonction qui met sur pause quand on enlève un écouteur (et qui reprend quand on le remet) est bien pratique également.

Il existe également un « Thru mode », pour faire ressortir les bruits ambiants quand vous faites votre sport en extérieur. Il est activable ou désactivable facilement en tapotant deux fois sur l’écouteur gauche ou droite. C’est une bonne idée, particulièrement sur ce type de produit.

Le capteur cardiaque

Sans oublier la fonction de suivi de fréquence cardiaque qui prend tout son sens sur des écouteurs de sport. Concernant cette fonction, je n’ai qu’un reproche à lui faire : parfois l’application prend pas mal de temps à trouver le rythme cardiaque. Ça n’est pas systématique fort heureusement.

Je me suis amusé à comparer le capteur cardiaque des PowerBuds… avec celui de ma montre connectée actuelle : la Samsung Galaxy Watch 46 mm. Sur une session de 15 minutes, voici les résultats :

Amazfit PowerBuds : 119 BPM de moyenne, 129 BPM maximum

de moyenne, maximum Samsung Galaxy Watch : 126 BPM de moyenne, 135 BPM maximum

Même s’il y a un écart de 6-7 battements par minute (BPM), je trouve que les PowerBuds s’en sortent bien. Le capteur cardiaque n’étant pas le même sur une montre que sur des écouteurs.

Les données sont assez réalistes et certainement suffisantes pour comparer ses sessions de sport et voir son évolution. Si on veut vraiment des chiffres fiables, rien ne vaut une ceinture cardiofréquencemètre.

L’autonomie

L’autonomie annoncée par Huami pour ses PowerBuds est de 8 heures pour les écouteurs, plus 16 heures supplémentaires grâce à la boîte de rechargement. Je confirme qu’il est difficile de vider la batterie en seule et unique fois.

Dans mon cas, j’avais la plupart du temps un niveau sonore moyen et le capteur cardiaque désactivé, et je perdais vraiment peu de batterie même pendant plusieurs heures. Même pendant des activités sportives, où le capteur cardiaque était activé, je n’ai pas noté que l’autonomie était en chute libre.

Mon avis sur les écouteurs Amazfit PowerBuds

Les PowerBuds sont une belle surprise. Ils sont finalement légers et confortables malgré leur taille, les fonctions proposées sont intéressantes et utiles. Notamment le capteur cardiaque qui n’existe pas en général sur des écouteurs.

Les anneaux magnétiques sont, en soi, une idée astucieuse mais dans la réalité, ils ne sont pas indispensables. Ils peuvent même être plus ou moins laborieux à placer autour de l’oreille. Cela reste un plus pour certaines activités sportives où les écouteurs pourraient tomber.

La qualité sonore, elle, est au rendez-vous pour des écouteurs de sport mais je conseille d’utiliser l’égaliseur pour obtenir des résultats plus satisfaisants. Niveau micro, ça fonctionne mais c’est sans plus.

Les écouteurs Amazfit PowerBuds sont proposés en trois coloris (noir et rouge, gris et rouge, gris et jaune) à un tarif d’environ 108€. Ce n’est pas les écouteurs True wireless les moins chers du marché mais le rapport qualité / prix reste très bon avec de telles fonctions.