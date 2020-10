Test Amazfit X : une montre connectée futuriste

Quand on parle de montre connectée, on pense tout de suite aux géants Apple et Samsung mais il y a d’autres acteurs qui tentent de tirer leur épingle du jeu. C’est le cas de la société Huami, cotée en bourse, qui propose depuis plusieurs années déjà de nombreuses montres connectées (mais pas seulement) avec sa marque Amazfit.

Ses modèles les plus populaires : la Pace, la Bip et bien d’autres. Huami est loin d’être une société inconnue car elle fabrique depuis toujours les bracelets connectés de Xiaomi : les fameux Mi Band.

Design

Présentée et financée avec succès cet été sur le site financement participatif Indiegogo, la nouvelle montre Amazfit X de Huami est composée d’un écran AMOLED de 2.07 pouces incurvé à 92°. On aura l’occasion d’en reparler plus longuement dans la section suivante.

La montre intègre entre autres un GPS, un capteur pour mesurer la fréquence cardiaque et le taux d’oxygène dans le sang (SpO2). Elle est certifiée 5 ATM, résistante à l’eau donc, et intègre une batterie d’environ 205 mAh (autonomie annoncée de 7 jours). Elle est, par ailleurs, disponible en français.

Les fonctions podomètre, suivi des activités sportives et suivi du sommeil sont bien évidemment présentes. Avec sa fabrication en métal, la montre est clairement assez robuste et légère malgré tout (39 grammes). Elle est disponible en deux coloris : noir et blanc.

Si vous cherchez le moindre bouton physique sur cette montre : il n’y en a pas. En réalité, il se cache sur le côté droit de la montre et il s’agit d’un bouton sensitif. En clair, il suffit de « presser » plus ou moins fort pour réveiller la montre ou revenir à l’écran d’accueil.

Écran

Clairement cette Amazfit X est un peu un ovni dans les montres connectées. Elle n’est ni ronde, ni carrée… mais rectangulaire et incurvée. Autant dire qu’il n’y pas 50 modèles comme celui-là.

On se rapproche d’un Mi Band 5 mais la montre Amazfit X est presque deux fois plus grande et possède avec un écran incurvé, ce qui lui donne un look futuriste. On aime ou n’aime pas, mais le défi technologique est réussi. Cet écran AMOLED de 2.07 pouces, d’une résolution de 206 x 640 pixels, offre une luminosité de 400 nits maximum. Soit une densité de 326 pixels par pouce (ppi).

Cet écran incurvé, qui est d’excellente qualité il faut le dire, est par contre assez brillant mais ça n’est pas du tout gênant au quotidien. La luminosité de la dalle AMOLED est suffisante dans la majorité des cas… sauf en plein soleil où elle sera clairement plus limitée.

À l’heure où j’écris ces lignes, la montre ne possède pas de mode Always-on Display (pour afficher l’heure en permanence) et intègre près de 20 cadrans. Ce n’est que logiciel et tout cela pourra toujours évoluer dans le futur.

Pour le sport

Comme toutes les montres connectées dignes de ce nom, l’Amazfit X intègre des fonctions de sport et de santé. Il est possible d’enregistrer sa séance de running, de vélo ou de natation (9 types d’activités sont disponibles), avec les données cardiaques et de localisation. Concernant le capteur GPS, il peut se passer jusqu’à 30 secondes avant d’être trouvé et de pouvoir commencer son activité.

Le capteur cardiofréquencemètre est, lui, en fonctionnement tout le temps et permet d’enregistrer son rythme cardiaque tout au long du jour et de la nuit.

Si le format de la montre n’est pas vraiment problématique dans la plupart des usages, il se révèle assez frustrant quand on lance une activité. D’une part, l’écran de la montre ne peut pas rester allumé en permanence pendant sa session sportive. Et d’autre part, les informations principales de l’activité (distance, vitesse… voire l’heure) sont affichées en petit caractère. Dommage.

Le seul point positif au premier point : une activité sportive de plusieurs heures avec le GPS ne va pas vider la batterie de la montre, c’est toujours bon à prendre.

Pour la santé

Bien sûr, la montre Amazfit X de Huami propose une analyse du sommeil plus ou moins poussée. Plusieurs types de sommeil (profond, léger, paradoxal) voire les potentiels réveils sont détectés. Les différentes heures de coucher et de réveil me semblent assez réalistes. Cela fonctionne aussi bien pour les nuits de sommeil que les siestes.

La fonction permettant de mesurer l’oxygénation du sang est également de la partie. Il suffit d’aller dans le menu SpO2 et de rester immobile pendant une bonne vingtaine de secondes. Un bon point.

Huami intègre une nouvelle fonction « PAI » (Personal Activity Intelligence) sur cette Amazfit X. Concrètement, il s’agit d’un score journalier qui résume votre activité physique. Calculé sur 7 jours, ce score doit idéalement se rapprocher (voire le dépasser) des 100 points PAI. Plus un entraînement sera intense (et long), plus le score sera élevé. Le but n’est pas forcément de faire un semi-marathon tous les jours mais plutôt d’avoir une activité sportive régulière et parfois intense.

La montre est également capable de mesurer le stress, grâce à un algorithme notamment basé sur le rythme cardiaque. Ensuite, on a droit de jolis graphiques avec les différents niveaux de stress (relaxé, normal, moyen et élevé).

Interface et application

L’application mobile, désormais intitulée Zepp (anciennement Amazfit), est disponible sur Android et iOS. Elle est plutôt bien réalisée et assez complète quand on commence à bien la connaître.

Sur la première page de l’application, on retrouve entre autres le nombre de pas, les calories brûlées, le sommeil du jour, les différentes mesures de stress / fréquence cardiaque / SpO2 / PAI, la dernière activité sportive enregistrée, etc. En cliquant sur le sommeil, on voit les indicateurs de la dernière nuit (ou de la nuit d’avant en glissant de gauche à droite). On peut voir le sommeil jour par jour mais aussi par semaine, mois ou année.

De manière générale, il y a beaucoup d’indicateurs ou autres chiffres sur l’application, mais tout est très bien expliqué en bas de chaque section. L’application a un objectif pédagogique, c’est toujours appréciable.

Mention spéciale au premier démarrage de la montre et de l’application, qui sont très intuitifs et accessibles à tous. De l’ajout de la montre sur l’application à l’appairage définitif, le processeur est simplifié et très bien expliqué.

Autonomie et recharge

Avec une batterie d’environ 200 mAh, Huami annonce une autonomie de 7 jours. J’ai eu la chance d’utiliser cette montre au quotidien depuis près de deux mois donc j’ai un avis assez tranché sur l’autonomie.

J’ai déjà tenu 6 jours sans recharger la montre, au début. Dernièrement, j’étais plutôt autour des 5 jours. Tout dépend de l’utilisation. Si vous avez beaucoup de notifications et que vous lancez pas mal d’activités sportives avec le GPS, la batterie va se vider plus rapidement. Il suffit de moins de 2 heures avec le chargeur rond fourni pour recharger entièrement la montre.

Ce n’est pas une autonomie extraordinaire mais c’est suffisant. Quand on voit la relative épaisseur de la montre et son écran de plus de 2 pouces, on se dit que l’autonomie reste très correcte vu les fonctions embarquées.

À noter qu’en plus du manuel de la montre, un second bracelet (plus court) est inclus dans la boîte.

Mon avis sur la montre Amazfit X

Futuriste et originale, cette montre Amazfit X est plus intéressante à plus d’un titre. Son écran incurvé AMOLED de 2.07 pouces est d’une excellente qualité, même s’il pourra se révéler pas assez lumineux en plein soleil.

Ses nombreuses fonctions embarquées (SpO2, PAI, stress, sommeil, etc.) ainsi que son autonomie sont aussi ses gros points forts. L’application mobile est également de qualité.

On pourra regretter quelques défauts sur la partie logicielle de la montre, notamment la taille d’écriture des informations assez petite pendant une activité sportive ou encore l’absence de mode Always-on Display. Tout comme le choix des cadrans qui reste pour le moment assez limité.

Ces défauts de jeunesse pourront éventuellement être corrigés par la suite avec des mises à jour de la part de Huami. La montre Amazfit X est disponible sur Indiegogo (où sa campagne de financement a rencontré un énorme succès) et sur Aliexpress depuis le 19 octobre.