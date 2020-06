Test Asus ROG Zephyrus G14 : un PC portable compact mais puissant

Dans ce test, je vais parler du Asus ROG Zephyrus G14… présenté au CES en début d’année. Il fait partie de la gamme Republic of Gamers (ROG) mais n’est pas fait que pour les gamers.

Hardware

Le ROG Zephyrus G14 est, en fait, un ordinateur portable de 14 pouces assez compact qui embarque une puissance assez intéressante. La résolution de l’écran IPS est de 1920 x 1080 px @ 60 ou 120 Hz, ou 2560 x 1440 px @ 60 Hz, selon les modèles.

En effet, il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 9 4900HS (8 coeurs, 16 threads, cadencés entre 3,0 et 4,3 GHz), une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q, 16 à 32 Go de RAM et 1 To de stockage NVMe. Le processeur AMD Ryzen 7 4800HS et les cartes graphiques NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti et 1660 Ti sont également proposés.

Il possède entre autres le Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, deux ports USB Type-C 3.2 Gen 2, deux ports USB Type-A, une sortie HDMI 2.0 b et une prise Jack 3,5 mm.

Le port Ethernet est aux abonnés absents, il faudra utiliser un adaptateur… ou le Wi-Fi 6. Concernant les mensurations du PC : 32.4 cm x 22.2 cm x 1.79 cm et 1.6 kg. Concernant les coloris, le Zephyrus G14 est disponible en gris foncé (Eclipse Gray, comme notre exemplaire de test) ou en blanc (Moonlight White).

Écran

Comme je le disais plus haut, le ROG Zephyrus G14 est décliné en plusieurs versions. La résolution et le taux de rafraîchissement de l’écran et d’autres caractéristiques techniques comme le processeur, la quantité de mémoire vive (RAM) ou encore le stockage peuvent varier.

La version prêtée par Asus est le modèle avec l’écran WQHD avec une résolution de 2560 x 1440 px @ 60 Hz, 16 Go de RAM et 1 To de stockage (référence GA401IV). C’est un écran assez classique, ça n’est pas de l’OLED comme sur le ZenBook Pro Duo, mais il fait bien le travail pour toutes les tâches. Dans certaines conditions (notamment une pièce très lumineuse ou en extérieur), on remarque que l’écran manque quelque peu de luminosité.

Les autres modèles peuvent être intéressants sur le papier, notamment pour jouer en 1080p à 120 images par seconde, mais ce modèle WQHD a le mérite d’être polyvalent. À noter qu’Asus a fait l’impasse sur la webcam, les bords de l’écran étant assez fins. Quand on voit la qualité de la webcam des MacBook Air / Pro chez Apple, toujours bloquée en 720p, on peut comprendre ce choix.

Performances

Sur le papier, le nouveau PC portable d’Asus m’intéressait beaucoup avec son processeur Ryzen 9 4900HS. Il faut savoir que ces Ryzen 4000 correspondent des APU (processeurs avec partie graphique intégrée) basés sur Zen 2 et sa finesse de gravure de 7 nm. Concrètement, on peut comparer le Ryzen 9 4900HS à un Ryzen 7 3700X, un processeur de bureau sans partie graphique.

Je suis amusé à faire quelques benchmarks, notamment sur Geekbench 5. Voici les résultats :

Ryzen 9 4900HS : 1206 pts (monocoeur) / 7957 pts (multi-coeurs)

1206 pts (monocoeur) / 7957 pts (multi-coeurs) Ryzen 7 3700X : 1287 pts / 8616 pts

Bien sûr le Ryzen 3 3700X est plus performant, il a (logiquement) une enveloppe thermique (TDP de 65W contre 35W pour le R9 4900HS) et une fréquence de base plus élevée (3.6 GHz vs 3.0 GHz pour le R9 4900HS). Sa fréquence en boost est très proche, et c’est assez impressionnant dans un ordinateur portable.

Le processeur, c’est bien, mais il y a aussi et surtout la carte graphique qui sera indispensable pour jouer en 1440p. Sur ce point-là, la NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q est un peu décevante. Sur GTA 5 en 1440p avec les options de base, on tourne entre 46 et 60 fps. C’est jouable, il suffit même de changer quelques réglages, mais je m’attendais un peu à mieux. Sur d’autres jeux comme F1 2018, on dépasse largement les 60 fps.

Pour finir, il faut aborder un sujet qui fâche : les nuisances sonores. Autant les composants ne chauffent pas trop, mais à quel prix ! Une simple réinstallation de Windows 10, un peu de navigation sur le Web ou une partie de jeux vidéo va faire tourner la ventilation à fond, et c’est très bruyant. À moins de jouer obligatoirement avec un casque ou de travailler dans un environnement bruyant, difficile de ne pas s’en rendre compte.

L’autonomie

Avoir de la puissance sur un PC portable c’est bien, mais une bonne batterie c’est tout aussi important. L’autonomie annoncée du ROG Zephyrus G14 est de 8 heures.

Pendant les quelques semaines de test, j’ai pu essayer plusieurs situations. Et je peux dire qu’on arrive à environ 6 heures d’autonomie en utilisation assez légère, avec de la bureautique et de la navigation Web.

Si on commence à utiliser des logiciels gourmands ou à jouer, ce n’est plus la même chose évidemment. Dans cette utilisation-là, il vaut mieux avoir le chargeur à proximité.

Mon avis sur le Asus ROG Zephyrus G14

L’Asus ROG Zephyrus G14 est vraiment un ordinateur portable surprenant. À la fois compact, puissant et relativement sobre, il a presque tout pour plaire. Que ce soit aux créatifs ou aux joueurs, pour ne citer qu’eux. À noter que la qualité audio est au rendez-vous avec les haut-parleurs Dolby Atmos.

Sa puissance embarquée, son écran 1440p et son design passe-partout sont notamment ses points forts. En revanche, on regrettera le niveau (élevé) de la ventilation en utilisation légère. La puissance de la partie graphique, elle, est un peu décevante. Enfin, l’absence de webcam pourrait gêner certaines personnes.

Le tarif conseillé de ce ROG Zephyrus G14 est de 2299 euros (référence GA401IV, avec l’écran 1440p et la carte graphique RTX 2060 Max-Q). Par ailleurs, il existe d’autres versions moins onéreuses du G14 (à partir de 1500 euros). Ces dernières peuvent largement suffire pour de nombreux usages. Tout en ayant une bonne machine qui va durer dans le temps.