Test du Asus ZenBook Pro Duo, le PC portable à double écran

J’ai eu l’occasion de tester assez longuement en fin d’année ce PC portable qui possède… deux écrans. Voyons cela ce que ça donne à l’usage.

Caractéristiques techniques

Le ZenBook Pro Duo d’Asus est un PC portable avec un écran principal 4K OLED tactile de 15.6 pouces et un second écran (tactile) disposé entre l’écran principal et le clavier. Propulsé par un processeur Intel Core i7 (voire i9) de 9e génération, il est équipé de 8 à 32 Go de RAM, de 256 Go à 1 To de stockage NVMe selon les versions. La carte graphique est une Nvidia GeForce RTX 2060, un bon point.

Côté réseaux, l’ordinateur est équipé d’une puce Wi-Fi 6 ainsi que du Bluetooth 5.0. On peut noter l’absence d’une prise Ethernet, mais ce n’est pas indispensable. Quant aux connectiques, il y a une prise Thunderbolt™ 3 (USB-C), deux prises USB 3.1 Gen 2 (type A), un port HDMI 2.0 et une prise Jack.

Il respire clairement la qualité avec sa coque en aluminium, le design est relativement sobre et passe-partout. Son gabarit est, en revanche, assez imposant, car il fait près de 2.4 cm d’épaisseur (pour 35.9 cm de large et 24.6 de haut). Certes il pèse son poids (2.5 kg), y compris son chargeur qui est lourd et encombrant, mais ce n’est pas un ordinateur portable comme les autres.

Écrans

Les écrans sont une des curiosités de ce ZenBook Pro Duo. À commencer par l’écran principal qui est une dalle OLED 4K tactile de 15.6 pouces d’une résolution de 3480 x 2160 px. On connait l’OLED sur les smartphones et depuis quelques années sur les téléviseurs, mais c’est beaucoup moins courant sur les ordinateurs portables… C’est l’un des rares ordinateurs portables à proposer un écran OLED.

Pour le coup, on prend une vraie claque. Étant habitué avec ce type d’écran, ayant une TV OLED 4K chez moi et un smartphone avec un écran AMOLED, c’est toujours un plaisir. Les contrastes sont infinis, les noirs profonds, les couleurs plutôt bien équilibrées.

Le second écran — appelé ScreenPad Plus est, quant à lui, un écran LCD tout à fait classique de 14 pouces et d’une résolution de 3840 x 1100 px. Il est également tactile. Les possibilités de ce second écran ? Elles sont nombreuses. On peut afficher des fenêtres d’applications côte à côte, consulter les applications ouvertes (à la manière d’Alt + Tab), accéder à divers raccourcis prédéfinis, etc. Un stylet, fourni avec l’ordinateur, permettra de profiter encore plus du double écran tactile et de laisser part à son imagination.

Le clavier est relativement compact, le pavé tactile — qui bénéficie du NumPad (pavé numérique virtuel) — est situé à droite du clavier. Quand on a l’habitude d’utiliser un pavé tactile plus large et central comme celui d’un MacBook Pro, on est un peu dépaysé. Heureusement, Asus fournit un repose-main amovible, mais l’usage d’une souris sera quand même conseillé.

Performances

Le modèle prêté par Asus pour ce test est celui avec un processeur Intel i7-9750H à 6 coeurs, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060 ainsi que 32 Go de RAM et 1 To de stockage. Une configuration puissante pour tous les usages, que ce soit pour une utilisation créative ou en jeu.

En termes de benchmarks, les scores sous Geekbench 5 sont de 1139 points pour le monocoeur et 4954 points pour le multicoeur. Sous Geekbench 4 on est à 5161 et 21225 points. Autant dire que c’est un score assez élevé pour un PC portable, car un processeur de bureau comme le Ryzen 2600 atteint les 4640 points en monocoeur et 23259 points en multicoeur sur Geekbench 4.

J’ai testé cette belle machine en jeu, en lançant notamment le célèbre GTA 5 en 4K. On arrive en moyenne à 50-55 fps, ce qui est loin d’être mauvais, mais la température du processeur est vraiment très élevée (près de 97 degrés !). Il y a peut-être des optimisations à faire au niveau du processeur car cela ne s’est pas produit trop fréquemment heureusement.

On pourra également parler du Wi-Fi 6, très pratique si on a un routeur compatible et une connexion Fibre optique, pour bénéficier d’une connexion Gigabit… en sans-fil. Le stockage est également très rapide, puisqu’on parle d’un SSD NVMe de marque Samsung (il y a un seul emplacement M.2).

L’autonomie

Sur ce point, il ne faut pas s’attendre à des miracles. En effet, on parle d’un PC portable avec deux écrans, dont un écran OLED, un processeur et une carte graphique puissants… donc ce sont des composants assez énergivores.

Tout dépend des usages, mais en utilisant les deux écrans, il faut compter environ 5 à 6h d’autonomie. Cette dernière est assez fluctuante, parfois en désactivant le second écran, on y gagne pas mal en autonomie.

Cela étant, le second écran est vraiment pratique et peut éviter d’avoir justement à brancher un deuxième écran. Je l’utilisais pour surveiller les performances, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités. C’est un peu déconcertant au début, mais c’est un coup à prendre.

Mon avis sur le Asus ZenBook Pro Duo

Intéressant, puissant et bien fini, le ZenBook Pro Duo d’Asus est un PC portable surprenant au premier abord. Magnifique avec son écran OLED de 15 pouces, innovant avec son second écran, il ne manque pas d’atouts.

Il n’est pas parfait pour autant. Son prix de départ de 2500 € minimum, son poids de 2.5 kg (sans compter le chargeur) et son autonomie pourront en refroidir certains. Mais ce n’est pas un produit comme les autres.

À noter que l’année dernière, Asus avait lancé une version plus compacte et abordable de son ZenBook Pro Duo, à savoir le ZenBook Duo (UX481) avec son écran IPS de 14 pouces qui était proposé à partir de 1199 € (que l’on trouve par ailleurs à un prix encore plus intéressant en ce moment). D’ailleurs une version actualisée de ce ZenBook Duo a été annoncée au CES 2020, elle apporte le tactile sur l’écran principal de 14 pouces et un processeur actualisé. Le tarif conseillé est de 1299 € et la sortie est prévue début mars.

Que ce soit avec le ZenBook Pro Duo ou son petit frère le ZenBook Duo, Asus tente de démocratiser le PC portable à double écran, et ce, pour tous les usages et budgets. C’est à saluer.