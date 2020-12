Test du Poco M3 : un smartphone un poco original

Poco a beau clamer haut et fort son indépendance, le constructeur vit toujours dans l’ombre de son père Xiaomi. Plus pour très longtemps ? Sans doute.

L’énième nouveau constructeur reprend les ingrédients du géant chinois en proposant des smartphones au rapport qualité-prix imbattable. Le Poco M3, lancé le 15 décembre 2020, s’inscrit parfaitement dans cette stratégie.

Commercialisé à partir de 160 euros, il se distingue par son design très original et son énorme batterie de 6000 mAh promettant une autonomie de 3 à 5 jours selon le constructeur. Sont-ce là ces seuls atouts ? Réponse dans ce test.

Prix et date de sortie

Le Poco M3 est disponible depuis le 15 décembre 2020 sur le site officiel de la marque. Il se décline en trois coloris : Jaune Poco, Bleu Glacier et Noir Intense (modèle de test).

Le constructeur décline son smartphone en deux versions : 4/64 Go à 159,90 euros et 4/128 Go à 179,90 euros (modèle de test).

Le Poco M3 se positionne donc comme un modèle d’entrée de gamme, idéal pour un premier smartphone et/ou si vous disposez d’un budget réduit.

Poco M3 128 Go au meilleur prix Prix de base : 149 € eBay +18% 176 € Consultez l'offre

Design

Le Poco M3 ne laissera personne indifférent. Le constructeur joue la carte de l’originalité et mise sur un design encore jamais vu jusqu’à aujourd’hui. Sa particularité : son énorme module photo brillant couvrant le tiers supérieur de la coque et affublé du logo « Poco ». Autre élément distinctif : son revêtement en polycarbonate texturé imitant un « effet cuir » très agréable au toucher.

De face, le Poco M3 est plus classique. Le constructeur opte pour un écran plat aux contours noirs bien visibles. Le capteur frontal, lui, est logé dans une encoche « goutte d’eau » très tendance en 2019, beaucoup moins fin 2020.

Notez la présence d’un jack 3,5 mm sur la bordure supérieur aux côtés d’un premier haut parleur. Le second est positionné sur la bordure inférieure avec l’USB-C. Les boutons physiques sont placés sur la bordure droite. La touche d’alimentation camoufle un lecteur d’empreintes assez réactif. Enfin, saluons la présence d’un slot microSD permettant d’étendre la mémoire interne, un composant qui se fait rare en 2020.

Malgré son format massif (il renferme une batterie de 6000 mAh), le Poco M3 reste léger et agréable en main. Vous devrez toutefois vous résoudre à abandonner l’utilisation à une main, sauf si la nature vous a gâtés.

J’ai personnellement beaucoup apprécié le parti pris du constructeur. Un peu d’originalité dans un segment où tous les modèles se ressemblent ne fait pas de mal. Mais ce n’est que mon avis. Les goûts et les couleurs…

Écran et audio

Smartphone abordable oblige, le Poco M3 n’intègre pas d’écran dernier cri. Oubliez l’OLED, le taux de rafraîchissement élevé, vous devrez vous « contenter » ici d’une dalle LCD de 6,53 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz (sur ce segment de prix, seul le Realme 7 intègre une dalle de 90 Hz) et (tout de même) une définition Full HD+.

Malgré ces sacrifices, l’écran du Poco M3 se révèle très agréable. Très lumineux, il brille aussi par ses très bons contrastes. Tout juste pourra-t-on lui reprocher des couleurs un peu froides avec l’affichage saturé. Le mode standard, lui, tire légèrement vers le rouge. Les multiples paramètres de MIUI permettront de corriger ces petites imperfections en un tour de main, pour un résultat convaincant.

Le Poco M3 embarque en prime deux haut-parleurs positionnés sur les tranches inférieure et supérieure diffusant un son stéréophonique. Une qualité assez rare sur un modèle d’entrée de gamme pour le souligner. Le Poco M3 ravira donc les amateurs de multimédia.

Les mélomanes en auront également pour leur compte puisque le smartphone embarque un jack 3,5 mm et est compatible Bluetooth 5.0. S’il n’est compatible qu’avec des codecs standards, il remplit parfaitement le contrat.

Performances et interface

Avec un processeur Snapdragon 662 d’entrée de gamme (lancé en janvier 2020 par Qualcomm) et 4 Go de RAM, ne vous attendez pas à des miracles. Les utilisateurs les plus exigeants ne trouveront pas leur compte avec le Poco M3, quoi de plus logique ?

À moins de 200 euros, ce smartphone répond aux besoins basiques : navigation web, réseaux sociaux, photo, vidéo, messageries. Oubliez les jeux 3D du moment qui tournent soit avec des graphismes au raz des pâquerettes soit pas du tout. Par exemple, si Fortnite, Call of Duty Mobile ou PUBG Mobile se lancent, ils rencontrent de nombreux bugs et des crashs réguliers.

Le Poco M3 se montre en revanche efficace pour les usages du quotidien et gère plutôt bien le multitâche, à condition bien sûr de ne pas lancer 50 applications gourmandes en ressources simultanément.

L’optimisation de MIUI 12 aide à rendre l’expérience plus agréable. Je ne m’attarderai pas sur la dernière version de la surcouche de Xiaomi. Le constructeur a effectué un excellent travail en intégrant notamment le tiroir d’applications par défaut pour le plus grand bonheur des puristes.

La multitude d’options de personnalisation s’intègre parfaitement à une interface légère et fluide. Vous ne bouderez pas votre plaisir à utiliser un tel logiciel sur un modèle aussi abordable.

Autonomie et recharge

L’avantage d’un smartphone peu performant est qu’il consomme peu d’énergie. Et il en faut des heures d’utilisation pour venir à bout de la batterie de 6000 mAh du Poco M3. Xiaomi promet jusqu’à 5 jours d’autonomie en utilisation légère, 3 jours pour une utilisation standard et une journée et demie si vous faites partie des utilisateurs les plus connectés (ce qui est mon cas).

En utilisation quotidienne intensive, le Poco M3 va au-delà des estimations du constructeur. Ainsi, j’ai pu aisément tenir plus de deux jours avant de passer par la case recharge. Il ne fait donc aucun doute que les utilisateurs plus modérés pourront dépasser les 3 voire 4 jours en utilisant le mode d’économie d’énergie. Un record.

Bien que livré avec un chargeur de 22,5 W, le Poco M3 se limite à 18 W. Une puissance qui aurait valu au système de charge le qualificatif de « rapide » à une époque. Ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui, d’autant que la batterie de 6 000 mAh est bien plus imposante que tout ce que l’on a pu voir jusqu’à maintenant.

Attendez-vous à retrouver l’habitude de recharger votre smartphone le soir. Car il faut plus de 3 heures au Poco M3 pour retrouver toute son énergie. Comptez plus d’une heure pour atteindre les 50%, soit l’équivalent d’une grosse journée d’utilisation. Un moindre mal au regard de son excellente autonomie.

Notez également que le Poco M3 n’est pas compatible avec la charge sans fil. Ce n’est pas vraiment une surprise au regard de son positionnement tarifaire. Aucun smartphone à moins de 200 euros n’intègre une telle technologie.

Appareil photo

Les trois optiques visibles au dos du Poco M3 pourraient sembler prometteuses. Détrompez-vous, l’illusion esthétique a beau faire mouche, le matériel photographique reste basique. Ainsi, le Poco M3 intègre :

un grand-angle (f/1,8) ; capteur de 48 Mpx (1/2’’, 0,8 µm), PDAF

(f/1,8) ; capteur de 48 Mpx (1/2’’, 0,8 µm), PDAF un objectif macro (f/2,4) ; capteur de 2 Mpx

(f/2,4) ; capteur de 2 Mpx un ToF (f/2,4) ; capteur de 2 Mpx

Pour moins de 200 euros, la présence d’un ultra grand-angle ou d’un téléobjectif aurait été surprenante. Néanmoins, Poco aurait pu se passer de l’objectif macro qui se révèle inutile tant la qualité des clichés est mauvaise.

En l’absence d’autres capteurs secondaires, les possibilités offertes par le Poco M3 sont donc limitées. Pour obtenir des clichés convenables, vous devrez vous limiter à des shootings dans de bonnes conditions de lumière, si possible en extérieur. Mais même dans ces conditions, vous devrez vous méfier des angles. Le Poco M3 peine par exemple à gérer les contrejours.

Lorsque l’environnement est favorable, les clichés se révèlent corrects et suffiront pour un partage sur les réseaux sociaux où les photos sont de toute façon compressées. De manière générale, les photos manquent de piqué, les couleurs sont saturées, les contrastes trop marqués et le bruit bien trop présent.

Vous ne pourrez pas non plus laisser s’exprimer votre créativité, les modes de prise de vue manquant de variété. Dois-je préciser que les photos en basse lumière ou en zoom (uniquement numérique jusqu’à 8x) sont inexploitables ?

Finalement, seul le mode portrait s’en sort convenablement même si le rendu final manque de naturel. Le capteur frontal de 8 Mpx s’en tire lui aussi avec les honneurs. Le mode autoportrait fait également le travail. Enfin, notez que le Poco M3 peut filmer jusqu’en 1080p à 30 im/s.

Vous l’aurez compris, l’appareil photo n’est pas le point fort de ce Poco M3. Pour 160 euros, difficile de s’attendre à d’excellents résultats. Néanmoins, certains concurrents se montrent plus efficaces sur ce terrain. Je pense notamment à realme ou (aussi étrange que cela puisse paraître) à Xiaomi.

Poco M3 128 Go au meilleur prix Prix de base : 149 € eBay +18% 176 € Consultez l'offre

Mon avis

Lorsque vous achetez un smartphone à 160 euros vous devez accepter de faire beaucoup de sacrifices. Avec le Poco M3, Xiaomi fait principalement l’impasse sur la qualité photographique, tout juste médiocre. Les matériaux utilisés sont moins premium, l’écran moins perfectionné et les performances bien en deçà de ce que l’on peut trouver à plus de 200 euros.

Néanmoins, le Poco M3 s’en tire plutôt bien dans plusieurs domaines. Son écran LCD est confortable, son design original, sa prise en main agréable et il bat tous les records d’autonomie. Il hérite au passage du savoir-faire logiciel de Xiaomi et dispose de quelques petits bonus bienvenus comme le port microSD ou le jack 3,5 mm. À ce prix, et malgré ses faiblesses, il me semble difficile de ne pas recommander ce Poco M3 qui s’impose comme une référence de l’entrée de gamme.