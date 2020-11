POCO lance le POCO M3, un smartphone taillé pour le multimédia à moins de 200 euros

Ne dites plus Xiaomi POCO mais tout simplement POCO. Si le constructeur est bien issu des laboratoires Xiaomi, il clame haut et fort son indépendance. Installée sur 35 marchés, la marque a vendu pas moins de 6 millions de téléphones dans le monde dont 2,2 millions de POCO F1. Kevin Qiu, Directeur de POCO Global, se félicite de ces résultats :

Ces résultats extraordinaires soulignent l’enthousiasme fulgurant des consommateurs au sujet de la philosophie de marque POCO « Tout ce dont vous avez besoin, et rien d’autre ». Nous restons concentrés sur l’apport de technologies innovantes aux consommateurs, sans prendre en compte les fioritures.

POCO M3 : un smartphone endurant taillé pour le divertissement

Avec le POCO M3, le constructeur affirme plus que jamais son identité. Le design est incontestablement original avec des coloris audacieux (le Jaune POCO notamment), une coque anti-traces de doigts et une intégration du module photo qui n’est pas sans rappeler celle du OnePlus 8T CyberPunk 2077 Edition.

Léger (moins de 200 g), le POCO M3 embarque tout de même une batterie de 6000 mAh promettant 20% d’autonomie en plus par rapport au modèle précédent. Sous le capot, on retrouve un processeur Snapdragon 662, un GPU Adreno 610, 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Le tout est propulsé par MIUI, le logiciel développé par Xiaomi.

Taillé pour le divertissement, le POCO M3 arbore un écran FHD+ Dot Drop de 6,53 pouces avec un taux de contraste de 1 500:1, protégé par un verre Gorilla 3 de Corning. Notez que la dalle est certifiée TÜV Rheinland (protection des yeux). Pour accompagner cet écran, POCO a intégré deux haut-parleurs avec filtre anti-poussière qui se distinguent par la qualité de leurs basses assure la marque.

Côté photo, POCO mise sur un triple module comprenant un capteur principal de 48 Mpx accompagné d’un capteur de profondeur de 2 Mpx et d’un module avec objectif macro (capteur de 2 Mpx). Pas de téléobjectif, pas d’ultra grand-angle, POCO mise donc tout sur son module principal et le traitement numérique.

Prix et disponibilité

Le POCO M3 seront disponibles en précommande sur Amazon et Mi.com du 27 au 30 novembre au prix de 129,90 euros pour la version 4/64 Go et 149,90 euros pour le modèle 4/128 Go.

Passé cette date, le POCO M3 sera disponible dans ces mêmes versions aux prix respectifs de 159,90 et 179,90 euros. Les early adopters bénéficieront donc d’une remise de 30 euros. Les deux modèles se déclinent en trois couleurs : Bleu Glacier, Noir Intense et Jaune POCO (notre préférée).

Avec ce nouveau smartphone, POCO s’attaque donc au segment des smartphones d’entrée de gamme. Timing parfait à l’approche des fêtes de fin d’année.