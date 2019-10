Test OnePlus 7T : le véritable flagship killer ?

Il y a six mois, OnePlus lançait l’excellent OnePlus 7 Pro en parallèle du OnePlus 7. Ce dernier n’amenant au final, que très peu de nouveautés par rapport au 6T, resta quelque peu dans l’ombre. Avec la nouvelle gamme T, c’est l’inverse. Le OnePlus 7T est une mise à jour majeur du 7, quand le 7T Pro est une mise à jour mineure du 7 Pro.

Test du OnePlus 7T et avis en vidéo

Comme la plupart de mes tests, découvrez ci-dessous la vidéo complète pour connaître mon avis après plusieurs semaines de test du OnePlus 7T. Pour le test écrit du OnePlus 7T, c'est en dessous de la vidéo que ça se passe.

Design & Hardware

Comme souvent, on commence avec les caractéristiques techniques. Comme à son habitude, OnePlus choisit le processeur Qualcomm le plus puissant du moment, cette fois-ci le Snapdragon 855+. Il est cette fois-ci couplé à 8 Go de RAM. Le constat est donc simple, le OnePlus 7T est plus puissant que le 7 et le 7 Pro, mais le gap de performance n’est pas immense, ces derniers étant déjà au top. Pour ce OnePlus 7T, pas de choix pour le stockage, c’est 128 Go et c’est tout. Le choix est logique, OnePlus utilisant le 7T pour l’entrée de sa gamme, la montée du stockage passera par un passage sur le OnePlus 7T Pro.

Pour parler Benchmark pur, le OnePlus 7 avait un score de 359 000 (368 000 sur le 7 Pro), le OnePlus 7T de 391 000. C’est logique grâce à l’ajout de RAM, et la meilleure gestion du Snapdragon 855+. Concrètement toute la navigation est ultra fluide, et des jeux très consommateurs comme Call of Duty Mobile tournent sans problème, même si le OnePlus 7T peut dans quelques cas légèrement chauffer. Au niveau des prix, la gamme est simplifiée :

Le OnePlus 7T 8 Go/128 Go à 599 €

Le OnePlus 7T Pro 8 Go/256 Go à 759€

Au niveau des ports, OnePlus propose son combo habituel, avec la double NanoSIM et pas de port SD pour étendre le stockage.

L’une des grandes nouveautés sur le OnePlus 7T par rapport au modèle précédent vient de l’écran. Ce dernier est un écran AMOLED Full HD+ de 6,55 pouces compatible HDR10+, mais surtout proposant le taux de rafraîchissement à 90 Hz, comme sur le 7 Pro. C’est doux pour l’oeil, et cet écran est tout simplement l’un des plus beaux que j’ai vu, même si j’aurai préféré un écran percé plutôt que l’encoche, mais c’est du détail. Cette dernière s’oublie vite et est d’ailleurs plus fine que le modèle précédent. La luminosité est aussi meilleure que sur les modèles précédents, c’est toujours un plus.

Une discussion avec un collègue m’a fait penser à un détail : tout le monde n’aime pas les écrans incurvés. Alors que l’écran du 7 Pro et du 7T Pro le sont, le choix de OnePlus d’amener des nouveautés sur le 7T est une bonne chose, surtout pour ceux qui ne sont pas fans de l’incurvé.

Sur la partie sonore, OnePlus continue son très bon travail avec le double haut-parleur stéréo compatible Dolby Atmos. Pour le coup, c’est souvent la faiblesse des smartphones avant le haut de gamme, et le OnePlus 7T n’a rien à envier aux Note 10 et iPhone 11 Pro sur ce point.

La prise en main globale est très agréable, et le OnePlus 7T est moins imposant que le 7T Pro, ce qui est une bonne chose. Les finitions sont argent ou bleues, les deux sont très réussies, j’aime particulièrement le modèle argent. Le triple capteur à l’arrière prend la place d’un cercle très imposant, je ne suis pas fan. C’est la seule partie du smartphone qui ne donne pas cette sensation de premium, je préfère largement le place des capteurs sur le OnePlus 7T Pro.

Comme sur les précédents modèles, le capteur d’empreinte est sous l’écran, je n’ai vu aucune différence, le précédent fonctionnant déjà très bien. La reconnaissance du visage est aussi de la partie. Comme d’habitude avec la marque, la certification IP68 de résistance à l’eau n’est pas passée (pour des raisons de coûts), mais si vous trempez le téléphone il devrait s’en sortir (officieusement).

Pour résumer cette partie design et caractéristiques technique du OnePlus 7T, l’écran est largement amélioré par rapport au 7, ce qui en fait l’un des meilleurs du marché. Reste à faire le choix de l’incurvé avec le OnePlus 7T Pro. Le design global est réussi, même si je trouve que le choix pour le capteur arrière n’est pas le plus raffiné.

OxygenOS avec Android 10

Comme je l’ai souvent dit dans mes tests vidéo, OxygenOS est l’une de mes trois surcouches Android préférées avec OneUI et la version stock. Petite prouesse, le OnePlus 7T sort avec Android 10 d’intégré, et je n’ai pas vu de bug lors de mon test des deux modèles (j’avais le 7T Pro en parallèle aussi).

Pour tout le reste, même si quelques nouveautés sont apportées par Android 10, on reste sur le même constat que lors de mon test du OnePlus 7 Pro : OxygenOS est fluide, rapide et simple, donc quasi parfait pour moi.

Photo : un capteur de plus, mais toujours pas au top

Quel dommage. OnePlus réussit toujours son coup sur le design, la puissance, l’OS et l’autonomie, mais jamais sur la photo. Attention, le triple capteur photo du OnePlus 7T et son traitement logiciel sont très bons, mais pas au niveau des Pixel 3, des P30 Pro et Mate 20 Pro ou de l’iPhone 11 Pro.

La photo était le petit point faible du OnePlus 7, même si le smartphone s’en sortait plutôt bien. Sur ce OnePlus 7T, la marque fait un grand pas en avant en ajoutant un troisième capteur et reprenant la bonne combinaison du 7 Pro. OnePlus propose sur le 7T un triple capteur à l’arrière avec un capteur principal Sony IMX 586 de 48 Mpx (focale : 26mm) qui ouvre à f/1.6, combiné avec un zoom optique x2 de 12 Mpx qui ouvre à f/2.2 (focale : 78mm), et un grand-angle de 16 Mpx qui ouvre à f/2.2. C’est quasiment la même combinaison que sur le OnePlus 7 Pro, qui bénéficie cependant d’un zoom x3.

À l’utilisation, le constat est donc identique qu’après mon test du 7 Pro, le OnePlus 7T fait de très bons clichés dans de bonnes conditions, mais cela ne suffit pas à dépasser les meilleurs. L’ajout du grand-angle est un vrai plus par rapport au 7, et vous donne accès à une belle palette de possibilités. Un nouveau mode macro vous permet de prendre en photo des sujets entre 2,5 cm et 8 cm de l’objectif. Dans certains cas, cela peut donner un excellent rendu, mais ça reste compliqué à utiliser au quotidien.

Le mode vidéo propose une stabilisation optique performante et peut monter jusqu’à 60 fps en 4K. Un mode ralenti à 240 images par seconde est aussi de la partie, même s’il faut fouiller dans les réglages pour l’activer. Le capteur selfie est correct, ni fou ni mauvais.

OnePlus fait donc un grand pas en avant par rapport au 7 avec ce OnePlus 7T. Cependant, si vous possédez déjà un OnePlus 7 Pro, vous retrouverez une qualité identique entre les deux produits.

Autonomie du OnePlus 7T : excellente

Petit préambule de cette sous-section, j’ai testé pendant plusieurs jours un modèle de préproduction et l’autonomie n’était pas bonne. Après réception et plusieurs jours avec un autre modèle, je peux l’affirmer : l’autonomie du OnePlus 7T est excellente. Vous tiendrez largement la journée avec une charge complète, et si vous désirez gagner encore un peu de temps, il suffit de repasser à un affichage 60 Hz.

Mais le vrai point fort de ce OnePlus 7T sur l’aspect batterie, c’est son chargeur Warp Charge 30T. Il est plus rapide que le Warp Charge de génération précédente et il suffit d’une quinzaine de minutes pour récupérer quasiment la moitié de la charge. Comme d’habitude le chargement ralentit après, nos tests montrent 29 minutes pour charger 70% et un peu plus d’une heure dix pour charge à 100%. Si vous êtes dans le rush et avez oublié de charger votre OnePlus 7T le matin, c’est le top.

OnePlus ne veut toujours pas faire de la charge sans fil, mais des rumeurs évoquent un OnePlus 8 enfin compatible Qi. Mais si je devais faire le choix, je trouve la charge rapide largement plus utile que la charge sans fil !

Mon avis sur le OnePlus 7T

Après ces quelques jours de test, mon constat est simple : le OnePlus 7T est un excellent smartphone très équilibré. Au top des performances pures, un écran excellent (qui est un très bon choix pour ceux qui n’aiment pas l’incurvé), une très bonne autonomie, et l’une des meilleures surcouches du marché. La partie photo est aussi améliorée, et vous pouvez faire confiance à ce OnePlus 7T pour ne pas rater de clichés, même s’il reste en retrait des meilleurs pour moi. Pour faire simple, le OnePlus 7T est un 7 Pro avec un écran plat, et un processeur légèrement plus puissant.

Point important qui va peut-être déplaire aux fans de la marque, le OnePlus 7T voit son prix public augmenter de 40€ par rapport au OnePlus 7 (559€ vs 599€), l’écran et l’ajout de RAM pouvant expliquer la chose. Au final si vous cherchez à changer un OnePlus, vous aurez une vraie différence si vous possédez en modèle inférieur au 7. Si vous avez un 7 Pro, le changement n’est vraiment pas utile (même pour le 7T Pro).

Il se pose clairement en concurrent du Mi 9T Pro de Xiaomi, du P30 Pro de Huawei, l’iPhone 11 et du S10+ de Samsung. Alors que ces derniers ont vu leurs prix baisser, le OnePlus 7T est un meilleur rapport qualité-prix tant qu’ils restent au-dessus. Pour comparer avec le Mi 9T Pro, tout se jouera sur le design, et l’OS, OxygenOS étant, de mon point de vue, plus abouti que MIUI, mais le prix joue cette fois-ci en faveur de Xiaomi.

Comparer à l’iPhone 11, c’est surtout le choix entre Android et iOS qui jouera, mais pas sûr que les 200€ soient justifiés entre les deux modèles, voir même les 550€ qui le séparent de l’iPhone 11 Pro