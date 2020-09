Test Samsung Galaxy Tab S6 Lite : une tablette un peu trop allégée ?

En Europe, le marché des tablettes est en forte croissance au deuxième trimestre 2020 (le COVID-19 et le confinement y sont pour quelque chose).

Dans le top 3 des fabricants de tablettes en Europe, on retrouve d’ailleurs Samsung sur la plus haute marche du podium (28.3% de part de marché), Apple (21.5%) et Huawei (15%).

Design & hardware

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite est une tablette de 10.4 pouces avec une dalle TFT et une résolution de 1200 x 2000 pixels, elle embarque un processeur Exynos 9611 et 4 Go de mémoire vive. Côté stockage, il existe deux variantes : 64 et 128 Go. En sachant qu’il y a de toute façon la possibilité d’étendre le stockage grâce à une carte microSD (jusqu’à 1 To).

La prise Jack 3.5 mm est bel et bien présente, tout comme les haut-parleurs stéréo. Le stylet tactile (S-Pen) est même inclus, ce qui est vraiment une bonne chose. En revanche, pas de capteur d’empreintes, il faudra utiliser un schéma / code ou la reconnaissance faciale (pas sécurisée mais qui fonctionne).

Cette tablette Galaxy Tab S6 Lite existe par ailleurs en deux versions : Wi-Fi et 4G (le modèle prêté par Samsung pour ce test). D’ailleurs, concernant la connectivité, le Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0 sont de la partie.

Ses dimensions sont de 244.5 x 154.3 x 7 mm et son poids de 467 g. La batterie est d’une capacité de 7040 mAh et intègre la charge rapide à 15W. On peut noter les excellentes finitions de la tablette et des accessoires, comme souvent chez Samsung. Avec ses fines bordures et son châssis en aluminium, on a un objet de qualité et qui n’est pas trop lourd en plus de cela. C’est toujours appréciable.

Écran & performances

On va commencer par aborder l’écran de cette tablette Samsung. Sur la Samsung Galaxy S5e, qui était la tablette la plus haut de gamme du constructeur à sa sortie il y a plus d’un an, il y avait un écran avec une dalle Super AMOLED. Sur cette Galaxy Tab S6 Lite, on aura droit à une dalle TFT. Cette dernière n’est pas mauvaise, elle est même largement convenable dans l’ensemble. Il n’y a pas trop de reflets, la colorimétrie est maîtrisée, la dalle est très lumineuse.

Mais on est clairement loin d’un écran AMOLED, surtout au niveau des contrastes et de la profondeur des noirs. La résolution de 1200 x 2000 pixels peut paraître légère (soit une définition de 225 pixels par pouce). Mais, en fait, elle reste assez suffisante pour regarder des vidéos, naviguer sur Internet, jouer à des jeux vidéo ou prendre des notes.

D’ailleurs, à ce sujet, parlons tout de suite des performances. Que ce soit dans les benchmarks ou lors de certaines tâches spécifiques (multitâches, jeux vidéo…), on remarque très rapidement les limites du processeur maison de Samsung (Exynos 9611). Pas du tout besoin d’être un spécialiste d’ailleurs, il y a parfois des ralentissements quand on ouvre simplement une application.

Cela ne gâche pas complètement l’expérience mais on est droit de s’attendre à un peu plus de puissance de la part de Samsung, y compris sur une tablette milieu de gamme. Parfois, le simple fait d’ouvrir son navigateur Internet génère un micro ralentissement qui n’est pas vraiment agréable. Même sur des smartphones d’entrée ou milieu de gamme chez Xiaomi, ça n’arrive pas…

Les benchmarks

Les chiffres des benchmarks sous Geekbench 4 sont assez parlants :

Samsung Galaxy Tab S6 Lite : 1656 points (monocoeur) / 5163 points (multicoeurs) / 3805 (RenderScript)

Xiaomi Mi 9T (Snapdragon 730) : 2551 points (monocoeur) / 6950 points (multicoeurs) / 7932 (RenderScript)

Si vous voulez jouer avec cette tablette, ce sera possible… à condition d’accepter un niveau de détail assez faible sur les jeux les plus gourmands comme Fortnite ou PUGB Mobile. L’expérience ne sera clairement pas la plus agréable.

L’interface One UI 2

Basée sous Android 10, l’interface One UI 2 de Samsung est un vraiment un point positif. L’expérience est vraiment similaire à ce qu’on retrouve sur les derniers smartphones du constructeur (S20, Note 20)… l’écran plus grand en plus, évidemment.

Cette interface apporte des fonctions par-ci par-là, les menus sont clairs et bien pensés, bref c’est efficace. On n’est pas loin d’Android stock, mais Samsung apporte sa petite touche. Notamment avec le stylet S-Pen. Encore une fois, c’est appréciable qu’il soit d’office fourni avec la tablette, pas nécessaire de l’acheter en plus. Certes, il n’est que passif et n’intègre pas la possibilité de contrôler la tablette à distance. C’est mieux que rien.

Mais il n’empêche qu’il est bien pratique pour gribouiller quelques notes ou simplement naviguer dans les applications. Il fait parfaitement le job pour cela. Si on veut un stylet tactile qui offre plus de fonctions, il faudra clairement passer sur une tablette plus haut de gamme chez Samsung.

La partie photo

S’il y a un point où les tablettes n’ont jamais vraiment excellé, c’est bien la partie photo / vidéo. Clairement, on n’achète pas une tablette pour cet usage bien précis mais rien ne l’empêche de le faire, bien évidemment. Cela peut parfois dépanner pour photographier un objet à vendre voire tout simplement scanner un document.

Avec son capteur arrière de 8 Mpx à l’arrière et son capteur selfie de 5 Mpx, il ne faut pas s’attendre en revanche à des miracles. Certes, il est possible de filmer en 1080p à 30 images par seconde sur les deux capteurs mais c’est tout. Le capteur arrière n’est pas mauvais, il permet de faire des prises de vues convenables dans de bonnes conditions. Ça se complique très vite dès que la lumière vient à diminuer mais ce n’est pas le but principal de cette tablette milieu de gamme.

À noter que le capteur selfie est aussi utile pour la reconnaissance faciale, qui ne fonctionne pas si mal quand on se trouve dans une pièce bien éclairée. Dès que l’environnement est moins lumineux, le déverrouillage sera plus aléatoire voire parfois impossible. Il manque clairement un capteur d’empreintes classique pour éviter de déverrouiller la tablette avec le schéma ou le code en pleine nuit par exemple. Ce qui n’est vraiment pas pratique et intuitif…

L’autonomie

Avec sa batterie de 7040 mAh, l’autonomie de cette S6 Lite est sur le papier assez prometteuse. Au quotidien, c’est un point fort indéniable. Tout dépend de son utilisation, mais j’ai utilisé pendant près de 2 jours et demi avant qu’elle soit en rade de batterie. Une utilisation intensive avec des benchmarks, téléchargements et installations d’applications, quelques sessions de jeux…

Pour une utilisation plus normale, quelques heures par jour, la batterie peut très bien durer 5 jours comme deux semaines. Si vous laissez la tablette en veille, que ce soit quelques heures ou des jours complets, la tablette ne perd pratiquement pas de batterie. C’est clairement un bon point car ce n’est pas toujours le cas de toutes les tablettes du marché.

Enfin, je parlais de la recharge rapide 15W supportée sur cette tablette… à condition d’utiliser un chargeur rapide lui aussi. Si vous utilisez le chargeur fourni avec la tablette, la recharge complète sera longue, très longue. C’est un détail qui peut avoir son importance sur un smartphone mais beaucoup moins sur une tablette, qu’on ne recharge habituellement pas tous les jours.

Mon avis sur la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite est vendue à partir de 379 € pour sa version Wi-Fi avec 64 Go de stockage, et à partir de 439 € pour sa version 4G avec le même stockage.

Cette tablette milieu de gamme est clairement destinée à un usage multimédia et à des applications assez légères pour faire de la bureautique ou assister à une vidéoconférence par exemple. Elle possède quand même de bons atouts : à commencer par ses finitions, sa prise en main et ses haut-parleurs de bonne qualité, mais aussi une excellente autonomie, sans oublier le stylet fourni ainsi que la présence de la prise Jack 3.5 mm (une denrée rare aujourd’hui, y compris sur les tablettes).

On peut regretter son manque flagrant de puissance, qui sera plus problématique pour jouer à des jeux gourmands que regarder du contenu Netflix, et son écran TFT. Bien sûr, il ne faudra pas vouloir obtenir les meilleures photos ou vidéos avec cette tablette, mais c’est un peu le cas avec toutes les tablettes d’entrée et milieu de gamme.

Enfin, on peut se demander si le rapport qualité / prix est bon sur cette tablette. Elle est en concurrence directe avec l’iPad 10.2″ (le stylet est à acheter en plus chez Apple) mais elle fait hélas pas mal de concessions. Pour celles et ceux qui cherchent une tablette Android sans avoir nécessairement besoin de beaucoup de puissance et de fonctionnalités avancées, elle fera très bien l’affaire.