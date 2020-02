Vente Flash : 400€ de réduction immédiate sur ce PC Gamer MSI

Vous cherchiez un nouveau PC portable qui en a sous le capot ? Vous êtes au bon endroit. Jusqu’à vendredi soir, la Fnac propose l’excellent PC portable gaming MSI GF65 à 999€ au lieu de 1399€, soit 29% de réduction. L’offre est disponible sur le site web de Fnac, et vous pouvez le retirer en magasin.

Le PC portable MSI GF65 ne manque pas de qualité avec sa dalle Full HD de 15,6 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est un élément clé dans le choix d’un écran ou PC Gamer. Niveau puissance, il tourne sous un processeur Intel Core i5 de 9e génération (2,40 GHz à 4,10 GHz) et 16 Go de RAM.

Un excellent PC pour Gamer

En dehors de l’écran, la carte graphique est essentielle. Sur ce MSI GF65, la marque a fait le choix de la carte NVIDIA GeForce GTX 1660Ti avec 6 Go de mémoire dédiée. Couplée à la RAM et le processeur, ce PC portable est donc très bien armé pour supporter tous les jeux PC récents.

Pour les tâches plus classiques, on notera la présence d’un SSD de 512 Go, ce qui est très suffisant pour stocker les fichiers. Si vous pensez avoir besoin de plus de puissance, vous pouvez faire monter la RAM jusqu’à 64 Go, de quoi tenir de longues années. Le PC portable MSI GF65 est livré avec une licence de Microsoft Windows 10 Edition Famille. Autre point important, le clavier est rétroéclairé.

Il possède aussi une webcam 720p, qui peut-être un bon début si vous décidez de streamer vos parties sur Twitch. Il est aussi bien doté au niveau des ports, avec 2 ports USB 3.2 classiques et 2 ports USB-C il pourra accueillir tous vos périphériques, et un port Ethernet est aussi de la partie pour avoir la meilleure connexion possible. Il possède aussi un port jack et une sortie HDMI, pour le brancher à un écran externe.

Une vente flash qui dure deux jours seulement

Cette vente flash chez Fnac se termine dès vendredi à minuit. Passé cette date, vous ne pourrez plus en bénéficier. Comme souvent sur le site, la livraison est offerte, et vous pouvez aussi opter pour le retrait en magasin, pour avoir encore plus rapidement votre nouveau PC chez vous.

