Vente flash de Noël Amazon : 10 offres jusqu’à -80% pour ce lundi 🔥

Les ventes flash de Noël Amazon viennent tout juste de débuter, et ce sont déjà les plus belles marques du monde qui sont en promotion : Apple, Sony, Microsoft ou encore Bose et Philips font partie de celles qui voient leur prix tomber assez drastiquement. Après le Black Friday et Cyber Monday, c’est la dernière chance pour faire des économies avant les fêtes de Noël. Ci-dessous, voici notre sélection de bons plans pour lundi.

Ventes Flash de Noël Amazon : les offres en direct

Dernière mise à jour : lundi 9 décembre, 11h22

Comme son nom l’indique, les ventes flash de Noël sur Amazon ne durent que quelques heures – et deux sabliers sont là pour vous le rappeler. Le premier indique le temps restant jusqu’à la fin de l’offre, tandis que le deuxième indique le stock toujours à flot. L’ogre du e-commerce des États-Unis a donc limité fortement les quantités disponibles pour cette opération, il faut donc être au plus rapide.

Amazon baisse les prix des marques à Noël

On est à deux semaines des fêtes de Noël, mais Amazon a décidé de continuer son élan de générosité envers ses clients. Avec ces Ventes Flash de Noël, le cyber-marchand surprend tout le monde en offrant des réductions jusqu’à -70% sur les plus grandes marques. On voit ainsi le prix chuter sur quelques produits très emblématiques et populaires – à l’instar de la fameuse Apple Watch, des Philips Hue, de la Surface Pro 7, de la Xbox One ou de la PlayStation.

Si vous aviez l’intention de faire encore quelques cadeaux de Noël, mais que les grèves vous en ont démotivé, les Ventes Flash de Noël sur Amazon sont la solution. Au niveau des promotions, on se situe au même niveau que lors du Black Friday. Le marchand en ligne Amazon semble vouloir poursuivre l’opération qui a déjà été annoncée comme un record cette année.

Entre le 9 et le 22 décembre de cette année, Amazon va donc enchainer quelques offres flash très précieuses et aussi vraiment très généreuses, mais il faudra être le plus rapide pour profiter de cette générosité du marchand américain. Si ses concurrents à l’instar de tous les Cdiscount, Fnac, Boulanger ou Darty n’ont pas encore réagi à cette opération surprise, il est probable qu’ils interviennent dans les heures à venir.

Les réductions grimpent même jusqu’à -80%

Encore une fois, Amazon montre qu’il mérite sa place de leader du e-commerce sur le marché français. Pour cette Vente Flash de Noël, le site a fait le choix de faire des réductions uniquement sur des produits qui pourraient être de vrais beaux cadeaux pour ce Noël. Autrement dit, les promotions sont beaucoup plus ciblées que lors du Black Friday où c’étaient toutes les références qui étaient en promotion.

Ainsi, pendant les Ventes Flash de Noël sur Amazon, ce sont par exemple les consoles de jeux vidéo et les jeux vidéo eux-mêmes qui sont en promotion : la PS4 et la Xbox One font partie des produits qui voient leur prix chuter jusqu’à -50% lors de cette vente flash. Attention, le stock est très restreint, et il risque de partir dès ce lundi matin. Pour ceux qui veulent économiser autant d’argent, il faudra s’activer vraiment très tôt ce lundi matin.

Mais les Ventes Flash de Noël ne concernent pas que l’électronique – loin de là. Amazon a décidé de couvrir une nouvelle fois toutes les catégories de produits. Ainsi, on retrouve de très belles réductions sur la catégorie cuisine, beauté, ou encore sur la culture et les jouets. Il y en a vraiment pour tous les goûts, vous pourrez assurément faire plaisir à tout votre entourage pendant cette opération spéciale.

Et les ventes flash de Noël sur Amazon ne se limitent pas à des pourcentages de remise assez timides. En effet, quelques références Apple sont sabrées jusqu’à -30%, les marques comme Sony (PS4) ou Philips (Hue) voient leur prix chuter de -50%. C’est vraiment très surprenant de sa part quand on sait qu’on se rapproche fortement de Noël, et que les achats deviennent de plus en plus urgent. C’est vraiment le bon moment pour acheter à prix mini, sous condition que le stock soit encore et toujours disponible lorsque vous sautez sur un produit en promotion sur Amazon.

Nouvelles offres flash chaque jour

Les ventes flash de Noël sur Amazon sont vraiment très généreuses, mais elles ont l’inconvénient de ne pas durer très longtemps. Cela implique qu’il faut être rapide et savoir sauter sur l’occasion pour faire des économies assez colossales pour Noël. Pour ceux qui n’ont pas le temps, nous vous avons mis en place une courte sélection avec les deals à ne surtout pas louper pour ce lundi.

Pour ceux qui ont un peu plus le temps, nous les invitons vraiment à découvrir les ventes flash de Noël sur Amazon en allant sur la section dédiée sur le site marchand. Encore une fois, il faudra être vif pour obtenir ces pourcentages de remise vraiment très élevés. Dans tous les cas, il faut savoir qu’Amazon propose une période de rétractation de 30 jours.

Durant cette période, vous pouvez retourner votre produit et obtenir un remboursement intégral. Cela vous permet donc d’offrir votre cadeau de Noël acheté lors des ventes flash spéciales sur Amazon – et le retourner si son bénéficiaire est un peu déçu. Mais encore une fois, ce lundi matin, la majorité des deals éphémères vont disparaitre dans les heures à venir – cela ne vous laisse pas beaucoup de chance.

Ci-dessus, notre sélection de de bons plans pour les ventes flash de Noël sur Amazon sera mise à jour tout au long de la journée. Vous aurez ainsi les meilleurs deals disponibles pendant cette opération spéciale, en direct et selon leur disponibilité bien réelle. Dès qu’une offre flash est en rupture de stock, nous la retirons de notre sélection. Cela vous permet ainsi de visualiser en un clin d’oeil tout ce qu’il ne faut pas rater.

