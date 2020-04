Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro : pourquoi il faut prendre cette offre SFR

Après avoir conquis le milieu de gamme, Xiaomi vient de passer un nouveau cap avec les Mi 10 et Mi 10 Pro. Le géant chinois se positionne en force sur le segment des smartphones haut de gamme, au contact avec les Samsung, Apple et autres Huawei. Officialisés en France le 7 avril 2020, cette nouvelle génération chinoise risque de bouleverser le marché. SFR est sur les rangs, et l’opérateur offre de beaux avantages pour l’achat de ces téléphones.

Mi 10 à partir de 119€ / Mi 10 Pro à partir de 299€

Écouteurs Mi True Wireless Earphone 2 (99€) offerts

Xiaomi fait un don de 50€ aux AH-HP

Les Mi 10 et Mi 10 Pro, un game-changer pour Xiaomi

Ces dernières années, Xiaomi a bâti sa réputation dans le mobile en offrant des excellents produits milieu de gamme à des prix défiants toute concurrence. Cette année, il semblerait qu’il souhaite aller plus haut – et sa génération de Mi 10 et Mi 10 Pro s’avère très prometteuse. Au niveau des caractéristiques techniques, on retrouve tous les meilleurs éléments disponibles sur le marché.

Toute la presse s’accorde à reconnaître que l’écran OLED des Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro est excellent. Il offre une diagonale de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour offrir un maximum de fluidité à ses utilisateurs. Avec un screen-to-body ratio supérieur à 90% et un (discret) poinçon qui cache le capteur photo, cet écran se positionne parmi les meilleurs du marché.

Au niveau des performances, Xiaomi a fait le choix d’intégrer le processeur Qualcomm Snapdragon 865 dans les deux appareils. C’est aujourd’hui le processeur plus puissant du marché des smartphones sous Android (Apple et sa puce A13 Bionic reste devant), et il permettra de faire tourner tous les jeux, en optimisant la batterie pour lui offrir un maximum d’autonomie.

Sur le Mi 10, celle-ci est de 4780 mAh, contre 4 500 mAH pour la version plus premium – le Mi 10 Pro. Cela dit, le Mi 10 Pro est compatible avec la charge filaire à 50 W (et la charge sans fil à 30 W), contre seulement 30W pour le premier. Au niveau de la vitesse de chargement, le Mi 10 Pro peut reprendre 30% de batterie en seulement 10 minutes !

Là où les deux smartphones se distinguent vraiment, c’est sur l’offre photo : le Mi 10 est équipé de quatre capteurs à l’arrière, de 108 + 13 + 2 + 2 MP. Le Mi 10 Pro se positionne parmi les tous meilleurs photophones du marché avec un quadruple capteur 108 + 20 + 12 + 8 MP sur le dos. Les deux smartphones Xiaomi bénéficient du même traitement à l’avant, avec un capteur selfie de 20 MP.

Parmi les derniers points qu’il faudra relever sur ces Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, on notera la connectique (Wi-Fi 6 et Bluetooth 5), ou encore la compatibilité avec le réseau 5G. Malheureusement, la France est en retard à ce niveau et l’usage sera pour le moment encore assez limité (bien qu’il soit en cours de déploiement).

Pourquoi les acheter chez SFR ?

Alors qu’ils ne seront officiellement disponibles à l’achat que le 14 avril, SFR vous donne plusieurs raisons de le prendre chez lui. Tout d’abord, il faut savoir que cet opérateur vous proposer d’acheter les Mi 10 et Mi 10 Pro « nu » (respectivement 799€ et 999€), sans aucun forfait associé. Si vous voulez optimiser son coût, vous avez la possibilité de partir pour les options suivantes. A noter que pour tout achat de l’un des téléphones, une paire d’écouteurs Mi True Wireless Earphone 2 (valeur : 99€) est offerte.

Méthode pour obtenir le Mi 10 chez SFR à partir de 119€

Sélectionner le Mi 10 sur SFR à 119€

Souscrire à un forfait 60 Go 4G+ (engagement 24 mois)

Payer 8€ par mois pendant 24 mois

Méthode pour obtenir le Mi 10 Pro chez SFR à partir de 299€

Sélectionner le Mi 10 Pro sur SFR à 299€

Souscrire à un forfait 60 Go 4G+ (engagement 24 mois)

Payer 8€ par mois pendant 24 mois

A quoi correspond ce forfait 60 Go ?

Que ce soit dans le cas du Mi 10 ou du Mi 10 Pro, SFR demande à ses clients un engagement de 24 mois sur un forfait 60 Go 4G+ (et non 5G, bien que le téléphone soit déjà compatible avec ce réseau). En l’occurrence, ce forfait inclut tous les appels et SMS en illimité depuis la France vers tous les fixes et les mobiles de France métropolitaine et des DOM. Il s’accompagne évidemment aussi de 60 Go de data qui peuvent être utilisés en France, partout en Europe, en Suisse et en Andorre.

Au niveau du prix, il faut compter 30€ par mois la première année pour ce forfait 60 Go en 4G+. Les clients de la box SFR peuvent bénéficier d’une remise qui fait tomber le forfait à 20€ par mois. Au delà de la première année, il faudra ensuite débourser 45€ par mois pour ce forfait. Encore une fois, le client est engagé sur 24 mois en le prenant avec un téléphone à prix réduit.

NB : Xiaomi s’engage pour la France et fera un don de 50€ pour l’AP-HP à chaque smartphone vendu. Vous avez donc de quoi faire une bonne action tout en achetant l’un des meilleurs smartphones du marché.