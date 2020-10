Xiaomi Mi 10 : pourquoi l’acheter chez Bouygues Telecom ?

Dans le cadre de son opération « Les Grands Jours », Bouygues Telecom vous donne une belle raison d’acheter un nouveau Mi 10. Le smartphone le plus puissant de chez Xiaomi est disponible à partir de 1€ chez l’opérateur grâce à plusieurs avantages.

Présenté en avril dernier, ce smartphone est le premier pas du fabricant sur le segment haut de gamme. Pour autant, Bouygues Telecom vous donne la possibilité d’en profiter à un tarif vraiment avantageux.

Pour cela, il faudra souscrire à un Forfait Sensation Avantage Smartphone 90 Go sur 24 mois, étaler le paiement sur 24 mois et profiter d’une offre de remboursement et d’une remise dans le cadre de l’opération « Les Grands Jours ». Ci-dessous, nous allons vous expliquer toute la procédure dans le détail.

Le Mi 10, un signal fort de Xiaomi

Non, Xiaomi n’a pas vocation à rester sur le créneau entrée et milieu de gamme. Le fabricant qui est réputé pour offrir des smartphones avec un excellent rapport qualité prix s’invite sur le segment premium. Avec le Mi 10 (et le Mi 10 Pro), il souhaite désormais s’attaquer aux appareils les plus puissants du marché. Pour cela, il a réuni tous les arguments pour faire du Mi 10 un très bon produit.

On retrouve ainsi un écran AMOLED incurvé de 6,67″ avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Le smartphone est propulsé par le dernier processeur de chez Qualcomm (Snapdragon 865) pour une expérience utilisateur optimale. On apprécie aussi son quadruple capteur photo à l’arrière (dont un capteur principal de 108 MP, un objectif macro, un capteur grand-angle et un capteur de profondeur) ou encore sa généreuse batterie.

Avec sa batterie de 4 780 mAh, le Mi 10 tient quasiment deux journées en autonomie complète. Une charge (rapide) complète se fait en seulement 57 minutes grâce à la charge filaire 30W. Il peut également être rechargé sans fil, toujours à 30W.

Comment obtenir le Mi 10 à partir de 1€ ?

Si vous achetez un Mi 10 nu chez n’importe quel marchand, il faudra débourser 749€. En optant pour la solution Bouygues Telecom, vous pouvez sortir seulement 1€ initialement. Il faudra ensuite souscrire à un forfait et étaler le coût dans la durée. Ci-dessous, la méthode pour obtenir le téléphone Xiaomi à ce prix-là.

Commandez le Mi 10 à 101€ chez Bouygues Telecom Profitez de 50€ de remise avec le code GJOURS50 Économisez 50€ via une ODR Payez 5€ par mois (pendant 24 mois) Souscrivez à un Forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go sur 24 mois

En ce moment, vous pouvez également toucher un bonus de reprise (70€) si vous rendez votre ancien smartphone via Bouygues Telecom. Au final, vous pouvez faire une très belle affaire avec ce Mi 10 chez l’opérateur. Vous pouvez simuler les différentes possibilités directement sur le site de Bouygues Telecom pour voir combien cela vous coûtera, selon vos préférences.

Le Forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go

Pour prétendre au Mi 10 à 1€ chez Bouygues Telecom, il faudra en parallèle s’engager sur un Forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go sur une période de 24 mois. Cet abonnement inclut les appels, SMS et MMS en illimité, 90 Go de données mobiles en France (dont 35 Go dans l’UE) pour 48,99€ par mois – par défaut. Selon vos conditions, le coût peut baisser à 26,99€ par mois sur la première année (i.e. si vous conservez votre numéro et si vous êtes clients Bbox).

