Lego lance un réseau social pour enfants

Alors que la majorité des réseaux sociaux interdisent l’accès des enfants sur leurs services pour des raisons évidentes de sécurité, Lego a décidé de partir dans la direction opposée et lance Lego Life, le premier réseau social pour enfants.

Le spécialiste des jouets Lego est conscient que les enfants sont de plus en plus connectés et de plus en plus à l’aise avec la technologie, pourtant par sécurité, de nombreux géants du web ne souhaitent pas proposer leurs services aux bambins. L’entreprise a donc décidé de s’attaquer à cette niche d’utilisateurs abandonnée et lance Life, son propre réseau social pour enfants.

Lego Life : un réseau social pour enfants

Disponible sur Android et iOS, Lego Life est gratuit et propose une vision originale du réseau social, en mettant en avant la notion du partage de créations et d’images. Lego Life concernera les enfants de moins de 13 ans, cela sera donc aux parents d’inscrire leurs enfants et aucune information personnelle ne sera requise pour l’inscription, ce qui limitera les dégâts en cas de piratage du service.

Lego Life a réellement travaillé ce point en détail et il n’est par exemple pas possible de mettre une photo sur le profil et pour le pseudo, c’est un générateur de pseudos qui proposera un nom, à partir d’une combinaison de plusieurs adjectifs.

Le réseau social propose d’échanger des images de créations artistiques, de suivre les travaux d’autres amis et il est possible de commenter via des émoticônes. Les parents seront rassurés de savoir que le réseau social est surveillé en permanence par des modérateurs humains et des algorithmes afin d’éviter certains dérapages.

Lego Life propose des vidéos liées à l’univers de la marque. A première vue, il s’agit donc bien plus d’un outil de promotion autour de l’univers de la marque, qu’un réseau social. Les plus jeunes apprécieront de disposer de leur propre réseau social.

Présentation du réseau social pour enfants Lego Life