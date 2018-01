CES 2018: Acer dévoile son PC portable le plus fin du monde

La course à la finesse, c’est une lutte qui oppose chaque année les différents acteurs du marché et à l’occasion du CES 2018, c’est le Acer Swift 7 qui remporte définitivement la palme, avec seulement 8,98 millimètres d’épaisseur.

C’est presque la taille d’un smartphone. Avec 8,98 millimètres d’épaisseur, le nouveau Acer Swift 7, présenté à la veille de l’ouverture du CES 2018 à Las Vegas revendique désormais l’étiquette d’ordinateur portable le plus fin du monde. Son prédécesseur ne faisait déjà que 10 millimètres, mais la marque semble vouloir continuer à nous emmener vers l’infiniment petit en battant son propre record.

Acer Swift 7, tout juste l’épaisseur d’un smartphone

Niveau visuel, il propose un écran de 14 pouces en définition Full HD (1920 x 1080 pixels), le tout protégé par un châssis métallique. Alors, où est le piège ? Avec de telles dimensions, la marque a bien du faire des concessions quelque part non ? Les composants se révèlent plutôt haut de gamme avec un Intel Core i7 de septième génération avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage au format SSD.

En revanche, exit le GPU dédié et on oublie aussi les ports USB standards et on passe sur du port USB Type-C. C’est en fait pour les gameurs que l’appareil arrivera rapidement à ses limites. Autant dire que pour les jeux trop gourmands, il faudra rapidement oublier.

Le nouveau Acer Swift 7 améliore légèrement la marque du côté de l’autonomie avec un maximum de 10 heures, soit une de plus que son prédécesseur. Toutefois, on reste encore très loin des meilleurs modèles du marché à ce niveau-là. Point positif, la connectivité 4G LTE plutôt utile pour les adeptes de la connectivité mobile. Enfin, on note la présence surprenante d’un lecteur d’empreintes digitales qui vous évite de passer par la case du mot de passe. Situé à gauche du clavier, il risque surtout de surprendre dans un premier temps. Le PC prendra aussi en charge la détection des visages via Windows Hello.

Il sera possible de découvrir l’ordinateur portable au CES 2018, sinon rendez-vous début avril avec un prix qui devrait se situer autour de 1800 €. Plutôt élevé. A voir si la finesse constitue pour vous un argument décisif dans votre choix.