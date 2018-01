CES 2018 : découvrez les impressionnants moniteurs Nvidia BFGD pour le gaming

Une diagonale de 65 pouces ! La promesse de Nvidia avec ses nouveaux moniteurs imaginés pour les gamers nous fait déjà saliver. Attention, il faudra sans doute investir dans un nouveau bureau !

C’est toute une nouvelle famille de moniteurs que Nvidia vient de présenter à l’occasion du CES 2018. Baptisée BFGD ou Big Format Gaming Displays, ils misent sur des grandes tailles (à partir de 65 pouces) et sur de très bonnes configurations. Taux de rafraîchissement de 120 Hz, compatibilité G-Sync HDR, acceptation des flux HDR10 standards… Les bases d’un très bon écran de gaming sont au rendez-vous.

Nvidia annonce de très grands écrans pensés pour le gaming !

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. Il s’agirait d’une dalle à boîtes quantiques et donc dotée d’une très bonne colorimétrie. On trouve aussi le rétro-éclairage pour une luminosité maximale de 1000 cd/m².

Enfin, puisque l’on est tout de même sur un produit Nvidia, on aura le droit au Shield intégré. Quel intérêt ? La possibilité d’utiliser l’écran sans avoir un ordinateur associé. Une fois connecté à votre réseau, vous aurez accès aux contenus disponibles sur Shield et Android. Un potentiel qui va du jeu en streaming, à la vidéo à la demande. Même si on attend de l’avoir entre les mains pour se prononcer, cet écran a tout de même un sérieux goût de futur, rien qu’en le voyant.

4K HDR et Nvidia Shield au programme

Si ces écrans peuvent vous paraître démesurés, c’est sans doute que vous ne faites pas partie du public ciblé. Ils répondent en fait à une vraie demande du public de joueurs. En effet, difficile de trouver à l’heure actuelle des écrans d’ordinateur de bonne qualité, d’une dimension supérieure à 37 pouces. De nombreux gamers sont donc obligés de se rabattre sur des écrans de télévision. Mais, ceux-ci proposent une expérience sensiblement différente avec un taux de rafraîchissement plus lent.

On regrette toutefois l’absence d’informations pratiques pour l’instant. Si Nvidia n’est pas avare de détails sur la fiche technique, on ignore encore tout des différents tarifs qui seront proposés ou de la date de lancement sur le marché. Patience !