CES 2018 : Lenovo présente son casque VR autonome, baptisé Mirage Solo

Hier, à l’occasion de l’ouverture du CES 2018, Lenovo a présenté un nouveau casque de réalité virtuelle, le Mirage Solo. Alors, à quoi va-t-il ressembler ? On vous présente ce modèle qui s’annonce vraiment abordable.

Un nouveau venu débarque sur le marché des casques de réalité virtuelle. En effet, alors que le Focus Vive de HTC sera dans un premier temps réservé à la Chine, Lenovo présente son casque, le Mirage Solo. Présenté comme « le premier casque VR autonome le plus attendu au monde », il s’inspire beaucoup d’un point de vue visuel du casque de Sony.

Lenovo Mirage Solo, un casque qui s’appuie sur Google Daydream

Comme l’indique la présentation, il s’agit d’un casque autonome qui n’a donc pas besoin d’être connecté à un ordinateur ou à un smartphone. Vous bénéficiez d’une liberté complète de mouvement avec une autonomie annoncée de 7 heures (batterie intégrée de 4 000 mAh). Seul défaut, cette autonomie en fait l’un des casques les plus lourds du moment, à savoir 645 grammes.

D’un point de vue technique, ce casque s’appuie sur 4 Go de RAM, un processeur Snapdragon 835 de Qualcomm et 64 Go de stockage. Il dispose d’un champ de vision de 110°, ce que les connaisseurs rapprocheront des casques concurrents HTC Vive et Oculus Rift. Le casque Mirage Solo intègre un écran LCD de 2560 x 1440 px, avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz.

On retrouvera également un contrôleur Daydream sans fil et c’est là que Lenovo tirera son épingle du jeu, car son casque fonctionnera avec Google Daydream, ce qui en fait le premier casque autonome du marché à prendre en charge cette plateforme, normalement destinée aux modèles ayant recours à un smartphone.

Le CES 2018, une belle fenêtre pour Lenovo

Puisque le CES 2018 permet de mettre en valeur de nouveaux produits, Lenovo a aussi présenté une caméra 180° VR, la Mirage Camera et devrait aussi dévoiler toute une nouvelle gamme d’applications à brève échéance. « Nous présenterons une impressionnante suite d’applications qui présentera l’écosystème Daydream élargi plus proche de la disponibilité du casque » dévoile l’entreprise dans un communiqué de presse. A noter que l’entreprise propose déjà un casque Windows Mixed Reality, le Lenovo Explorer. La réalité virtuelle semble donc être un vecteur de croissance important pour l’entreprise dans les années à venir.

La Mirage Camera est équipée d’un Snapdragon 626, épaulé par 2 Go de RAM, le tout compatible avec la technologie Connected Camera de Qualcomm. Les deux caméras et objectifs sont de 13 Mpixels ce qui promet de belles photos et de superbes vidéos. Niveau stockage, on trouvera 16 Go d’eMMC, extensible jusqu’à 128 Go. De quoi produire facilement du contenu VR.

Les deux produits devraient être commercialisés en même temps, à partir du second trimestre 2018. Il ne faudra donc pas attendre très longtemps avant de pouvoir mettre la main sur ces nouveaux équipements. En revanche, du côté des prix, les informations manquent encore, tout juste sait-on que le casque devrait être vendu à moins de 400 dollars, selon l’entreprise.