Adobe Photoshop est désormais disponible sur iPad

Amis designers, c’est un grand jour, voici plus d’un an qu’Adobe a officiellement annoncé qu’une véritable version de Photoshop serait disponible sur iPad. Aujourd’hui on peut dire que l’éditeur de logiciel a tenu sa promesse en lançant cette première version avant la fin de l’année.

Cependant, si elle est encore très incomplète, à terme l’application iPadOS ressemblera bien plus au logiciel que l’on connait. Dès à présent il est possible d’utiliser les outils de composition et de retouche, tels que les sélections, les couleur, les masques de fusion et les calques de réglage. Ce sont déjà des outils très utiles, mais ce n’est pas tout ce que Photoshop sera capable de faire sur les tablettes d’Apple.

Un espace de travail réaménagé pour l’iPad

En ce qui concerne Photoshop sur l’iPad, vous serez en mesure d’utiliser la compatibilité PSD avec une interface familière. L’espace de travail a cependant été réaménagé pour s’adapter à l’iPad. Par exemple, vous pouvez afficher la fenêtres de calques simplifiés et détaillés au besoin. Les outils s’afficheront selon vos envies, y compris les fonctions tactiles à accès rapide, de sorte que vous puissiez exploiter les fonctionnalités de l’iPad tout en économisant de la place à l’écran.

En termes de performances, Adobe indique qu’il est possible de travailler sur des fichiers volumineux comportant « des centaines de calques » sans compromettre le fonctionnement de l’application.

Comme la plupart des applications mobiles Adobe, tous vos fichiers seront accessibles sur via Creative Cloud. Cela signifie que les fichiers PSD et les éléments dont vous avez besoin seront à votre portée à tout moment. Les fichiers que vous créez et mettez à jour avec Photoshop depuis l’iPad seront automatiquement synchronisés avec Creative Cloud.

Même lorsque vous n’êtes pas en ligne, Adobe indique que vous pouvez continuer à travailler et que tout sera synchronisé lorsque vous serez à nouveau connecté. Photoshop sur iPad est maintenant disponible sur l’App Store. Pour utiliser Photoshop sur l’iPad, vous devez utiliser iOS 13.1 ou une version ultérieure.