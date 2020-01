Adobe Premiere Pro présente une nouveauté inspirée de Google Drive

Pendant le Festival du film de Sundance, Adobe a profité de l’occasion pour présenter une nouvelle fonctionnalité pour le logiciel Premiere Pro. Depuis quelque temps, l’éditeur de logiciel américain cherche à intégrer l’aspect collaboratif dans ses services. Avec la présentation de Productions pour Premiere Pro, Adobe permet désormais aux équipes de travailler plus facilement ensemble.

Cette fonctionnalité a été pensée pour les cinéastes, grâce aux équipes ayant travaillé sur les films Terminator : Dark Fate, et Dolemite is My Name. De la même que Google le fait avec Drive, Productions permet d’accéder facilement aux ressources nécessaires au montage pour tous les membres de l’équipe. On peut lire sur le blog Adobe que Productions est destinée aux grands projets, comme le montage d’un film ou d’une série. Grâce à cette nouveauté, les équipes pourront accéder directement aux séquences, titres, pistes audio, et autres ressources récurrentes sans créer de doublon.

Vers des outils plus collaboratifs

Une fonction permettant de verrouiller votre projet le protège, tout en permettant à d’autres personnes d’y accéder. De ce fait, les autres utilisateurs pourront copier le contenu, mais ils ne pourront pas faire de modifications avant votre montage est terminé. Sur son blog, Adobe explique que rien n’est envoyé sur le cloud sans permission, vous pouvez également continuer à travailler sans connexion internet.

Avec de telles mises à jour, la Creative Cloud devient de plus en plus propice au travail d’équipe. Par exemple, Adobe XD, le logiciel de prototypage d’interface utilisateur, a ajouté une fonction de co-édition en version bêta depuis novembre de l’année dernière. D’ailleurs, si Adobe XD était à ses débuts moqués par les utilisateurs de Sketch, de plus en plus le logiciel Adobe devient un outil complet avec une communauté forte. Ceci est en partie dû à l’attention qu’Adobe porte à ses logiciels et plus globalement à l’expérience utilisateur.