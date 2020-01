AirPods Pro : code promo -20€ jusqu’à minuit chez Cdiscount (250 unités)

Cdiscount multiplie les opérations pour ces soldes d’hiver. Le marchand lance aujourd’hui 3 codes promo sur les AirPods Pro, le balai aspirateur Xiaomi DREAME V9P, et les Stan Smith.

20€ de réduction sur les AirPods Pro, 30€ sur le balai Xiaomi

L’offre la plus intéressante est celle sur les AirPods Pro. Alors que les écouteurs sans-fil Apple de dernière génération sont sortis il y a quelques mois, le code AIRPODS20 permet de faire tomber le prix de 269€ à 249€ pour cette édition des soldes. Attention, il n’y en aura vraiment pas pour tout le monde, avec seulement 250 codes promo de disponibles. D’autre part, l’opération Happy Hour se termine ce soir à minuit, soyez donc rapides si vous voulez en profiter !

L’autre offre tech concerne le balai aspirateur Xiaomi DREAME V9P qui voit son prix chuter de 199€ à 169€ avec le code promo ASPIRATEUR30. Il est déjà en très forte promotion avec un prix fixé à 399€ à la base et est une alternative bien plus abordable face aux modèles de Dyson par exemple. Comme pour les AirPods Pro, la promo se termine à minuit, et le code est encore plus restreint avec seulement 100 unités.

Il est livré avec une multitude de brosses et balais, pour nettoyer toutes les surfaces de la maison. L’un de ses points forts est l’autonomie, qui monte à une heure.

Si vous n’avez plus de sneakers, les Stan Smith d’Adidas ont aussi le droit à 10€ de réduction avec le code STANSMITH10.

Les AirPods Pro, une vraie évolution

Alors qu’Apple avait proposé peu de nouveautés avec les AirPods 2, les AirPods Pro marquent un vrai tournant. Cette nouvelle paire d’écouteurs sans-fil est la première de la marque à embarquer une réduction de bruit, à la fois active et passive. La surface tactile sur les écouteurs vous permet de passer du mode classique, au mode transparence ou à la réduction du bruit.

Le design est différent, avec des embouts pour à la fois mieux tenir dans l’oreille, et assurer la réduction passive. Le boitier est plus large que celui des AirPods classiques, et ils bénéficient toujours de 24 heures d’autonomie totale grâce à la batterie du boitier. Lors de notre test, les AirPods Pro nous avaient convaincus.

Profiter de l’offre