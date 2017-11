Le Seigneur des Anneaux en série ? C’est en tout cas le projet porté par Amazon Studios qui vient d’acquérir les droits pour le faramineux montant de 250 millions de dollars. L’histoire prendra place avant les films de la Communauté de l’Anneau.

Une adaptation en série du Seigneur des Anneaux ? Voilà qui devrait intriguer et/ou inquiéter les fans de Tolkien. A quoi faut-il s’attendre avec ce projet faramineux d’Amazon ?

250 millions de dollars seulement pour les droits d’auteur

250 millions de dollars pour avoir le droit de réaliser une adaptation du Seigneur des Anneaux en série. C’est la somme que vient de débourser Amazon, grillant au passage Netflix et HBO qui étaient aussi sur les rangs. Le projet, qui tenait beaucoup à Jeff Bezos, le PDG d’Amazon devrait s’éloigner des films déjà réalisés par Peter Jackson et explorer de nouvelles histoires dans l’univers de Tolkien.

Attention toutefois, Amazon ne semble pas non plus avoir carte blanche. Les ayants droits ont interdit l’adaptation du Silmarillion, le livre posthume qui traite des débuts de la Terre du Milieu. Pas de quoi décourager Amazon qui prévoit déjà une série et un spin-off pour rentabiliser son investissement. Chaque saison devrait coûter entre 100 et 150 millions de dollars, entre écriture, post-production et tournage.

Un projet pour différencier Amazon Prime

Comment justifier un tel investissement de la part d’Amazon ? Le service à avant tout besoin de visibilités. Malgré de très belles réussites comme The Man in the High Castle, Amazon peine à s’aligner sur la concurrence et ses succès restent confidentiels. Le service n’a encore rien sorti du niveau de Game of Thrones ou Stranger Things. Or, la concurrence va s’intensifier dans les prochains mois. En plus de Netflix ou HBO, Disney, Apple et même Facebook lancent désormais leurs propres plateformes en y mettant les moyens.

Il va toutefois falloir s’armer de patience avant de pouvoir découvrir cette série sur Amazon Prime. Au mieux, la première saison devrait être livrée en 2019, plus probablement en 2020. De quoi sans aucun doute alimenter la machine à rumeurs sur le casting et le scénario d’ici là.