Amazon dévoile par erreur Watch Dogs Legion juste avant l’E3 2019

On pensait cette année passer à côté des fameuses fuites de l’E3 (après le massacre de Wallmart l’année dernière), et malheureusement non. Alors oui, face à l’E3 2018 nous n’avons pas trop à nous plaindre, mais c’est quand même dommage de voir des jeux être officialisés par des revendeurs à une semaine seulement du salon. Aujourd’hui, c’est Watch Dogs Legion (Watch Dogs 3) qui en fait les frais de la part d’Amazon. Et Kotaku en rajoute une couche dans la foulée avec les premières infos !

Watch Dogs Legion – Direction Londres

C’est donc Amazon qui fut le premier à lâcher le morceau avec une annonce sur son site anglais (Amazon UK), puis Kotaku à dévoiler les premières informations au sujet de ce troisième opus. C’est ainsi que l’on apprend que Watch Dogs 3 aura pour titre « Legion » et que ce dernier se déroulera bien à Londres. Pour rappel, il y’a deux semaines on vous parlait déjà de Watch Dogs 3 et du mouvement d’Ubisoft sur les réseaux sociaux.

Nous apprenons ainsi que :

Watch Dogs 3 se déroulera bien à Londres, dans un avenir proche, où le Brexit est une réalité. On serait ainsi plongé en pleine dystopie, avec une technologie largement mise en avant et une politique fébrile qui façonneraient le quotidien des habitants de Londres pour le meilleur et pour le pire.

La principale nouveauté de Watch Dogs Legion sera de pouvoir incarner n’importe quel PNJ ! Ainsi, chaque PNJ croisé dans la rue pourrait être recruté et joué ! Et chaque PNJ aura sa propre animation, son caractère, ses avantages et ses défauts ! Cette nouveauté est vraiment très ambitieuse et aurait posé nombre de soucis à Ubisoft (on espère que le jeu ne sera pas un vrai nid à bug). Ainsi, chaque fois que vous aurez un PNJ il sera possible de voir certaines choses que vous ne pourrez pas voir avec d’autres personnages.

Le jeu sera dévoilé à l’E3 lors de la conférence Ubisoft.

Aucune information concernant le personnage principal. On ne sait même pas s’il y en aura un. Sera-t-il charismatique ? Où sera-t-il mis en retrait par rapport aux PNJ ? Rendez-vous d’ici une semaine pour en savoir plus !