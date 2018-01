Amazon Go, le premier supermarché sans caisses, est ouvert au public

Présenté sous la forme d’un concept il y a un an, le magasin du futur d’Amazon vient d’ouvrir ses portes. Plus de caissières, ni même de caisse, tout se fait à la volée. Tour d’horizon du premier supermarché intelligent.

En phase de test auprès des employés de l’entreprise depuis près d’un an, le premier Amazon Go est enfin mis en service. Après avoir révolutionné le commerce en ligne, le géant américain compte faire de même avec les supérettes. Pour Amazon, l’épicerie a sa place dans le futur, mais pas telle qu’on la connait : plus de caissières, ni caisses.

Des briques de lait connectées

La premier Amazon Go se présente donc sous la forme d’un magasin classique, avec des rayons disposés sur une surface de 170 m². Faisant la part belle aux produits alimentaires, les clients font leurs courses sans avoir à dégainer leurs cartes bleues. Le secret ? Le compte Amazon.

Concrètement, le client scanne son téléphone à l’entrée du magasin. Ensuite, chaque produit mis dans le caddie envoie un signal au téléphone de l’acheteur. Dans un second temps, avant la sortie du magasin, une caméra équipée de deep learning vérifie que le contenu du caddie correspond bien à l’inventaire relevé par les capteurs. Dans la foulée, le client sera débité du montant total de ses courses sur son compte Amazon.

La fin de la corvée des supermarchés ?

« Nous avons créé la technologie de shopping la plus avancée du monde pour que vous n’ayez jamais à faire la queue », se félicite Amazon dans son communiqué. En développant ce système, les ingénieurs visent à réduire le temps passé dans les supermarchés en éliminant le temps de passage en caisse, sans conteste conséquent pendant les heures de pointe.

Dans tous les cas, le concept semble séduire. Pour la première ouverture, les premiers consommateurs à se prêter au jeu étaient nombreux. Ce lundi 22 janvier, l’ironie veut que les habitants de Seattle aint eu à faire la queue non pas pour sortir… entrer. L’un d’eux explique également avoir eu l’impression de sortir comme un voleur.