Amazon : Ils commandent des bacs en plastique et reçoivent… 30 kilos de marijuana

Un couple de Floridiens a commandé des bacs de stockage en plastique sur Amazon et s’est retrouvé avec près de 30 kilos de marijuana.

Voilà une mésaventure dont ils risquent de se souvenir longtemps. Un couple d’Orlando, en Floride, s’est rendu sur Amazon pour commander des bacs de stockage en plastique d’environ 100 litres.

Une habitude pour ce couple qui explique aimer Amazon et se rendre régulièrement sur le site du géant américain de la distribution en ligne pour faire du shopping. Jusqu’ici rien d’anormal et notre couple à trouver son bonheur.

Un colis anormalement lourd

Impatient de mettre la main sur leurs bacs, ces deux habitants d’Orlando, qui ont préféré garder l’anonymat pour des raisons de sécurité, ont toutefois été surpris par le poids de leur colis. La cliente explique que le colis était « extrêmement lourd », beaucoup plus qu’on ne peut le penser lorsqu’on décide d’acheter 4 bacs vides. Et pour cause, dès l’ouverture du colis, notre couple a été frappé par une forte odeur… de marijuana.

Le colis, expédié par Amazon via UPS depuis le Massachusetts, avait un poids total de 42 kg (93,5 livres) et les bacs contenaient près de 30 kilos de marijuana (65 livres). Une quantité impressionnante qui a fait craindre le pire au couple.

Can you imagine?

Amazon customers in Orlando got unexpected marijuana delivery 📦-65-pounds! #WFTV at 6pm pic.twitter.com/yYywuKYpnU — Jeff Deal (@JDealWFTV) October 20, 2017

Ce dernier a expliqué au média local WFTV avoir eu peur que leur maison soit détruite en guide de représailles. Ils ont donc décidé de ne pas y dormir pendant quelques jours. Selon Gizmodo, on peut estimer entre 2 000 et 3 000 dollars la livre de marijuana soit un total de 130 000 à 190 000 dollars. On comprend un peu mieux les craintes du couple et la volonté des expéditeurs de mettre la main sur ce « précieux » paquet.

Toujours selon WFTV, le couple a finalement eu droit à une carte cadeau de 150 dollars et un message d’Amazon expliquant qu’il ne pouvait pas faire autre chose pour le moment. Du côté de la police d’Orlando, l’enquête continue tandis que le géant de la distribution en ligne a précisé collaborer avec les forces de l’ordre afin de comprendre ce qui a pu se passer.

(Source : Gizmodo & WFTV)