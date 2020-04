Amazon leader du marché des enceintes connectées, oui, mais plus pour très longtemps

En 2020, Amazon reste le leader du marché des enceintes connectées. Cependant, son principal rival, Google, grappille de plus en plus de parts de marché et pourrait à termes dépasser la firme de Seattle.

Une enquête révèle que sur 1000 américains, 53% d’entre eux possèdent une enceinte connectée Amazon Echo, tandis que 31% détiennent une enceinte de la gamme Google Nest. En lisant ces résultats on remarque qu’Amazon est encore loin devant, toutefois, si l’on compare ces données à celles de l’année dernière on peut clairement voir l’augmentation impressionante des parts de Google. En effet, au mois de janvier 2019, 24% de consommateurs possédaient une enceinte connectée Google, pour 31% aujourd’hui.

Sans parler uniquement des deux géants du secteur, Sonos réalise des progrès notables. L’année dernière le constructeur californien affichait 2,2% de parts de marché, tandis qu’un an plus tard il frôle les 5% avec 4,7% de parts de marché. Apple reste bien loin derrière en restant stable d’année en année, autour de 2,8% de parts de marché, sans augmenter ni diminuer.

Au cours des prochaines années, Google est bien parti pour devancer Amazon. En 2014, lorsqu’Amazon invente le concept d’enceinte connectée, l’entreprise détient logiquement 100% des parts de marché. Toutefois, deux ans plus tard, lors de l’apparition de la première Google Home, la part d’Amazon chute à 72%. Comme on l’a vu, cette part de marché ne fait que diminuer pour arriver aujourd’hui à 53%, il y a de quoi s’inquiéter à Seattle.

Depuis maintenant 2 ans, Google enregistre plus de nouveaux utilisateurs qu’Amazon. Il faut dire que la firme de Mountain View à un avantage de taille, elle a réussi à créer un véritable environnement Google. Comme l’a fait Apple, Google permet aujourd’hui de relier l’ensemble de ses produits et services, que ce soit avec les Pixel, Nest Wifi, Chromecast, Nest Hub, ainsi que l’ensemble de la gamme domotique et sécurité. Il est devenu moins confortable pour les utilisateur d’intégrer une Amazon Echo dans cet environnement aux roulements bien huilés.

De plus, Google a fait énormément de partenariat avec Spotify, par exemple, et bien d’autres marques et événements, afin d’offrir les enceintes Nest Mini.