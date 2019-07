Amazon Prime Day : les deals imbattables ce dimanche soir des soldes 🔥

Cette annĂ©e, le Amazon Prime Day dĂ©marre Ă minuit ce dimanche soir. Pour cette cette pĂ©riode digne d’un Black Friday de l’Ă©tĂ©, Amazon offre des dizaines de milliers de remises sur les plus grandes marques via des ventes Ă©phĂ©mères qui s’affichent toutes les heures sur la plateforme marchande. Attention, les offres sont rĂ©servĂ©es aux clients Prime, mais vous pouvez y souscrire gratuitement et sans engagement pendant 30 jours.

Devenir membre Prime

Dans la sélection de bons plans Amazon Prime Day que nous avons réalisé sur cette page, beaucoup sont des offres flash qui ne durent que quelques heures, et qui sont très limitées par les stocks. Il faut donc être vraiment réactif afin de pouvoir prétendre à une belle réduction sur un iPhone XR, un Galaxy S10, une ampoule Philips Hue ou encore une console de jeux Sony PS4. Nous mettons notre sélection à jour en temps réel pour refléter les meilleures offres de dimanche sur Amazon.

Soldes d'été 2019 : offres flash en direct

Dernière mise à jour : dimanche 14 juillet, 17h30

Amazon Prime Day, un succès tonitruant

A l’origine, le Amazon Prime Day Ă©tait une journĂ©e spĂ©ciale avec des promotions partout dans le monde pour cĂ©lĂ©brer le vingtième anniversaire du gĂ©ant du e-commerce. Depuis, ce jour s’est Ă©largi Ă 36 heures l’annĂ©e dernière et 48 heures cette annĂ©e avec encore plus de bons plans Ă saisir. Très clairement, beaucoup considèrent le Prime Day Amazon Ă l’instar d’un Black Friday de l’Ă©tĂ©.

Selon la dernière Ă©tude publiĂ©e par l’amĂ©ricain Salesforce, la croissance des revenus du Prime Day Amazon devrait atteindre encore 51% cette annĂ©e. Il emporte dans son sillage d’autres marchands comme son rival Cdiscount par exemple qui veulent aussi annoncer de belles promotions pour leurs clients fidèles. Que ce soit chez l’un ou l’autre, il faut souscrire au programme de fidĂ©litĂ© pour bĂ©nĂ©ficier d’une belle rĂ©duction. Sur Amazon, seuls les clients membres Prime auront le droit de bĂ©nĂ©ficier de ces incroyables bons plans pour ce Prime Day Amazon.

Si le Prime Day Amazon a lieu pendant les soldes, l’Ă©vĂ©nement est bien au delĂ des remises que l’on voit pendant les soldes. Amazon n’a pas hĂ©sitĂ© Ă profiter de ce Prime Day 2019 pour mettre en avant des marques et des produits d’exception avec des rĂ©ductions très gĂ©nĂ©reuses. Entre l’iPhone XR, le Samsung Galaxy S10 ou la gamme Huawei pour la tĂ©lĂ©phonie – mais aussi de belles marques telles que Philips ou LG dans la maison, le Prime Day Amazon a vraiment tout pour plaire.

Voici comment voir les offres du Prime Day :

Voir les offres Amazon

Un événement mondial au delà des soldes

Il faut par ailleurs reconnaĂ®tre que le rĂ©flexe Amazon n’est pas seulement liĂ© au Prime Day. En 2018, les français auraient dĂ©boursĂ© pas moins de 6,6 milliards d’euros sur la plateforme marchande, contre 5,6 milliards d’euros de revenus en 2017. Ces chiffres publiĂ©s par le populaire institut Kantar montrent que le gĂ©ant amĂ©ricain est encore un peu plus rentrĂ© dans les habitudes dans l’Hexagone.

Au niveau mondial, le Prime Day Amazon connait un très grand succès. Il faut savoir que plus de 100 millions de personnes sont membres Prime. C’est donc autant de personnes qui peuvent profiter en toute lĂ©gitimitĂ© des bonnes promotions de ce Prime Day Amazon. Ce dimanche, les promotions affichĂ©es dans notre sĂ©lection sont accessibles Ă tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas membres Prime.

Pour ceux qui veulent profiter du Prime Day Amazon qui se dĂ©roulera entre ce lundi Ă minuit et ce mardi soir Ă 23h59, il y a toujours la possibilitĂ© de souscrire au programme Prime dès Ă prĂ©sent pour ĂŞtre sĂ»r de ne rien rater, et bĂ©nĂ©ficier de toutes les rĂ©ductions du jour : Amazon ne demande aucun engagement, et il y a une pĂ©riode d’essai de 30 jours qui permet de rĂ©silier Ă tout moment après sa commande – mĂŞme après avoir utilisĂ© le service.

Pour rappel, avoir un abonnement Prime sur Amazon permet d’obtenir la livraison express et gratuite, ainsi qu’un accès Ă divers services et des offres spĂ©ciales comme celles du Prime Day Amazon. En temps normal, il faut compter 49€ par an pour cet abonnement – ce qui est très vite rentabilisĂ© quand on voit la qualitĂ© des promotions sur les produits en ce moment. A cela, les clients membres de ce programme bĂ©nĂ©ficient aussi d’un accès au service Amazon Prime Music, un catalogue de streaming musical de 2 millions de titres.

Les offres valables pour ce Prime Day

A l’instar du Black Friday, les promotions pour ce Prime Day Amazon sont Ă©phĂ©mères : il faut donc ĂŞtre très rĂ©actif afin de pouvoir bĂ©nĂ©ficier des meilleurs deals en cours. Comme annoncĂ© dans un communiquĂ©, Amazon libère toutes les heures de nouvelles offres flash, ce qui force les clients Ă revenir tout au long de ces 48 heures de promotions spĂ©ciales sur la plateforme marchande.

Pour vous aider Ă vous y retrouver parmi des milliers d’offres disponibles en ce moment mĂŞme – dès ce dimanche – nous avons Ă©tabli une liste Ă jour avec les meilleures offres disponibles chez les plus grands marchands pour ces Prime Days, avec Amazon en tĂŞte. Il ne faut pas non plus oublier qu’il y a aussi des soldes en ce moment, ce qui permet d’obtenir de bonnes affaires un peu partout sur toutes les catĂ©gories de produits.

Dans tous les cas, ne vous inquiĂ©tez pas si vous avez fait des achats trop rapidement pendant ce Prime Day Amazon : si vous regrettez, le gĂ©ant du e-commerce vous autorise Ă renvoyer votre achat sous 30 jours, sous condition qu’il soit neuf, pour obtenir un remboursement intĂ©gral. Cela vous permet ainsi de vous prĂ©cipiter sur les meilleurs deals sur Amazon pendant le Prime Day, quitte Ă changer d’avis dans le mois qui suit l’achat.

Pour voir les offres du Prime Day Amazon, c’est ici :

Voir les offres Amazon