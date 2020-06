Amazon va diffuser gratuitement 4 matches de Premier League

L’opération avait déjà eu lieu l’année dernière, et Amazon a décidé de récidiver cette année 2020 en proposant à nouveaux aux fans de football de visionner gratuitement des matches de Premier League. En effet, contrairement à la France, l’Angleterre va relancer son championnat national de football, la Premier League, à compter du 17 juin prochain. Au total, ce sont 92 matches qui doivent être joués dans cette Premier League 2020.

Du côté de chez Amazon, on dispose d’une partie des droits du championnat de football britannique, et on va donc proposer, en clair, 4 matches, directement sur le service Prime Video. Une aubaine pour les amateurs de football britanniques, qui s’accompagnent d’une seconde bonne nouvelle, puisque cette diffusion sera totalement gratuite. En effet, cette dernière n’est pas réservée aux seuls abonnés Amazon Prime, mais bien à tous ceux qui se connecteront au service Prime Video.

Coming soon…#PrimeVideo will be showing four extra @PremierLeague games this season free of charge 🙌

Fans will not need a Prime membership to watch these matches#PLonPrime pic.twitter.com/u8KB2plpBT

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) June 3, 2020