Amazon x BforBank : 150€ de prime à l’ouverture, c’est bientôt fini 🔥

Alors que le marché de la banque en ligne croît à toute vitesse, les établissements n’hésitent pas à investir massivement pour séduire les nouveaux clients. C’est le cas de BforBank qui propose en ce moment une prime de 150€ grâce à un partenariat avec Amazon. Cette offre est valable jusqu’au 3 avril – c’est le moment ou jamais d’en profiter.

Comment bénéficier du bonus ?

Propriété du groupe Crédit Agricole, la banque en ligne gonfle sensiblement son bonus par rapport à la concurrence : Hello bank!, ING Direct et autres Fortuneo se cantonnent à offrir des primes de 80€ à leurs nouveaux clients. Grâce à une association avec Amazon, BforBank propose un bonus de bienvenue qui monte à 150€, et qui se décompose de la façon suivante :

80€ de prime en cash, après l’activation de la carte bancaire

70€ de prime en chèque-cadeau Amazon, après l’activation de la carte

Pour être éligible au compte courant BforBank, la seule condition est de pouvoir justifier d’un revenu mensuel de 1 200€. Ce montant vous donnera accès également à une carte bancaire Visa Classic gratuite. Toutefois, pour bénéficier des 150€ de prime ci-dessus, il vous faudra justifier d’un revenu de 1 600€ par mois au minimum, ce qui vous permettra de prétendre à une carte Visa Premier, ou Visa Infinite. Dans le cas d’un compte joint, il faudra alors justifier de 2 400€ à deux pour obtenir la prime de l’offre BforBank x Amazon.

Pourquoi choisir BforBank ?

Avec plusieurs centaines de milliers de clients, BforBank s’est imposée comme l’une des banques en ligne de référence sur le marché. Au delà de la prime issue du partenariat entre BforBank et Amazon, l’établissement tient une promesse convaincante : un compte courant gratuit, une carte bancaire gratuite, des opérations du quotidien gratuites – et surtout une gamme de services bancaires similaire à celle que l’on retrouve dans une banque classique.

En plus de tous ces services bancaires, BforBank met l’accent sur le service client. Du fait qu’il s’agisse d’un support dématérialisé (sans présence d’agences physiques), la banque travaille particulièrement cet aspect pour rassurer sa clientèle.

Au delà de l’accompagnement au moment du changement de domiciliation bancaire, BforBank assure aussi un support téléphonique entre 8h et 21h tous les jours de la semaine, et de 8h à 17h le samedi. D’autres moyens de contact sont également à disposition : réseaux sociaux, email, courrier. Vous pouvez retrouver toutes ces informations depuis l’interface ordinateur ou l’application mobile de la banque en ligne.

