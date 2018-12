Google : vous allez bientôt pouvoir faire des dons via le Play Store Android

Les associations caritatives bientôt dans le Play Store de Google

La période de fin d’année est très souvent propice à des donations auprès de diverses associations caritatives. A cette occasion, le géant Google a annoncé que les utilisateurs Android vont bientôt pouvoir faire preuve de générosité, directement depuis la boutique Play Store. En effet, une nouvelle fonctionnalité « Donate » sera très bientôt intégrée à la boutique, permettant aux utilisateurs de faire un don (ou plusieurs) aux associations de leur choix.

Une fois n’est pas coutume, cette (excellente) initiative n’est pas exclusive aux Etats-Unis, et on pourra donc retrouver cette fonction « Donate » au Canada, au Mexique, mais aussi en Allemagne, en Espagne, en Italie ou encore en France. Selon Google, effectuer un don via la boutique Play Store est à la fois simple et rapide.

Google précise que 100% des dons effectués seront reversés aux associations, le groupe américain ne s’octroyant (heureusement !) aucune commission de 30%, comme c’est le cas habituellement sur les applications. A l’heure actuelle, Google annonce qu’une dizaine d’associations seront présentes, et que d’autres suivront bientôt. Parmi les associations présentes au lancement, on retrouvera notamment Médecins sans Frontières, l’UNICEF ou encore l’American Red Cross. Girls Who Code est également de la partie, tout comme World Food Program ou encore la WWF qui oeuvre pour la protection de la nature et des animaux.

Selon le communiqué de Google : « Nous sommes inspirés par les différents moyens qu’utilise la communauté Android pour partager des ressources, pour se soutenir et parvenir à des changements positifs. Nous espérons que cette mise à jour offrira une nouvelle manière d’aider les communautés dans le besoin. » Le communiqué officiel de Google est disponible (en anglais) à cette adresse.