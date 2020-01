AndroidHelp : une nouvelle assistance technique Google… sur Twitter

Parce qu’il est parfois compliqué de comprendre parfaitement le fonctionnement de son smartphone Android, Google vient de lancer une nouvelle forme de support technique. En effet, via le nouveau hashtag #AndroidHelp, le compte officiel Android promet d’offrir une assistance technique personnalisée, via Twitter, à tous ceux qui en ont besoin.

L’idée est simple : il suffit de tweeter sa question en pensant à intégrer le hashtag #AndroidHelp, et un expert Android viendra aussitôt à votre rescousse. Des questions qui peuvent concerner le fonctionnement général du smartphone, un souci d’identification, la sécurité, les applications natives Android…

Have questions related to your #Android 📱? We’re here to help. Now, you can get assistance by tweeting your issue using hashtag #AndroidHelp.

— Android (@Android) January 27, 2020