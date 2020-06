Animorphs, les livres vont se décliner en film !

La nouvelle est quelque peu passée inaperçue et il est probable qu’elle n’intéresse que quelques nostalgiques et les curieux. La saga littéraire Animorphs, on parle tout de même de 50 livres parus à la fin des années 90 vont désormais avoir le droit à un film. Une nouvelle pour le moins inattendue. On vous dit tout !

Animorphs, une saga au long cours

Commençons par les prémices. Qu’est-ce qu’Animorphs ? C’est donc une série de livres de science-fiction, écrits par Katherine Applegate et Michael Grant, parus entre 1996 et 2001. On parle de la bagatelle de 54 livres et spin-offs. Les romans ont par ailleurs connu un véritable succès à l’époque, avec 35 millions d’exemplaires vendus dans les librairies.

On y suivait l’histoire de Jake, Cassie, Marco, Rachel et Tobias, un groupe de jeunes qui acquièrent grâce à une technologie alien le pouvoir de se transformer en un animal qu’ils touchent. Une capacité qu’ils vont mettre à profit pour repousser une invasion alien de la Terre, lancée par une race les « yirks », des parasites qui prennent le contrôle des humains. Ils bénéficieront pour cela de l’aide d’Ax, un autre alien.

Aux Etats-Unis, c’est Scholastic qui publiait cette saga. Or, selon The Hollywood Reporter, l’entreprise s’est associée avec PictureStart pour développer un film. L’ambition semble être de propulser cette saga dans l’actualité et de lui permettre de toucher un nouveau public. Pour les nostalgiques, les premiers livres devraient avoir le droit à une réédition à l’automne, reste à voir si elle sera aussi déclinée en France pour l’occasion.

A noter que la saga Animorphs avait déjà eu le droit à une série de deux saisons entre 1998 et 2000. Une adaptation sans trop de saveur mais qui a offert un de ses premiers vrais rôle à Shawn Ashmore (Iceberg dans les X-Men). Un dossier à suivre dans les prochains mois.