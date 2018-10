Anker dévoile un chargeur vraiment mini

La présentation a eu lieu à l’occasion d’une conférence de presse à New-York : Anker en a ainsi profité pour présenter son tout nouveau chargeur USB Type-C. Et ce qui le distingue par rapport à la concurrence, c’est sa taille mini, puisque ce chargeur de 27 watts possède la même taille qu’un chargeur de 5 watts, une dimension similaire à ce que propose Apple pour ses iPhone.

Un mini-chargeur USB-C de 27 Watts pour Anker

Dénommé Powerport Atom PD 1, celui-ci aura la possibilité de charger un iPhone de manière très rapide, mais ce n’est pas tout, puisqu’il conviendra aussi pour un iPad Pro, une Switch et même un portable comme le MacBook 12 pouces d’Apple.

On appréciera d’avoir un chargeur de ce type, nettement plus compact que le chargeur 30 watts d’Apple. Le mini-chargeur d’Anker bat d’ailleurs des records en termes de ratio puissance/taille. Il s’apparente ainsi à un petit cube faisant quatre centimètres de côté, et ne pesant que 60 grammes.

Un public nomade comme cible

On peut se demander d’ailleurs comment Anker est parvenu à proposer un tel chargeur. La société a en fait utilisé du nitrure de gallium, un composant qui a donné la possibilité au fabricant d’optimiser non seulement l’efficacité de son produit, mais aussi de réduire de manière significative la taille du chargeur.

A noter que ce chargeur risque de montrer ses limites pour des appareils trop puissants. Mais Anker a prévu le coup, puisque la société a présenté deux chargeurs plus volumineux et beaucoup plus puissants, notamment un modèle pouvant aller jusqu’à 100 watts, ce qui conviendra pour un MacBook Pro 15 pouces.

Le Powerport Atom PD 1 devrait donc convenir à un public nomade. Les différents chargeurs devraient être commercialisés aux États-Unis à la fin du mois de novembre. Le modèle de 27 watts sera vendu à 30 dollars. Il faudra patienter un peu plus pour voir débarquer ce dernier en Europe.