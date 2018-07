Annonce de la sortie de GTA VI : un canular ?

Tout le monde s’emballait déjà à l’idée de jouer à GTA VI, mais la joie aura été de courte durée car l’indice qui laissait suggérer cette sortie en 2019 était en fait un canular…

Une blague faite par des moddeurs

C’est ce que l’on appelle un fausse bonne nouvelle. De façon complètement inattendue, les joueurs PC, PS3 et XBOX 360 ont reçu une drôle de surprise alors qu’ils jouaient online à GTA V. Un message, qui plus est signé Rockstar annonçant GTA VI pour l’année prochaine, s’affichait sur leur écran pendant la partie.

L’annonce semblant officielle, les fans se sont emballés… Tous les scénarios émergent très vite. D’un côté, ceux qui croient à une bourde de Rockstar. De l’autre ceux qui pensent qu’il s’agit d’une mauvaise blague.

Malheureusement, ce sont ces derniers qui ont eu raison. Devant l’ampleur des réactions, Rockstar a été forcé de réagir pour émettre un démenti sur son compte Twitter. Il s’agit bien d’une blague réalisée par un groupe de moddeurs. Ils ont pu pendre la main sur des machines compatibles pour mener à bien ce canular.

Patience pour une vraie sortie

Si l’affaire s’est mal terminée pour les fans, elle a tout de même permis de montrer les attentes des fans. Si GTA Online est à l’heure actuelle une véritable poule aux œufs d’or, une partie des joueurs au moins semble prête à passer au prochain épisode de la célèbre franchise. Un saut en avant que Rockstar devra bien se résoudre à faire à un moment ou un autre.

Il est très probable que cela ne soit pas pour 2019. Même si GTA V fête déjà ses 5 ans, c’est Red Dead Redemption 2 qui monopolise actuellement l’attention de l’entreprise. Le second épisode du jeu de cow-boys arrivera sur nos machines le 26 octobre prochain. Après cette date, les équipes devraient prendre un repos bien mérité avant de se lancer sur un nouveau projet. Rien ne garantit encore pour l’instant qu’il s’agira du prochain GTA. Il ne reste plus aux joueurs qu’à croiser les doigts et à prendre leur mal en patience…