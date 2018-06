Antoine Griezmann sur le banc de touche… à cause du dernier Huawei !

Antoine Griezmann serait-il en train de se faire pousser sur le banc de touche par l’Intelligence Artificielle du P20 Pro de Huawei ?

Huawei dévoile une nouvelle campagne publicitaire, toujours avec Antoine Griezmann mais qui doit partager la vedette avec un concurrent de taille.

Antoine Griezmann remplacé par l’Intelligence Artificielle

Si vous avez suivi les matchs de la Coupe du Monde 2018 en Russie, vous n’avez pas pu passer à côté de la publicité Huawei avec Antoine Griezmann en vedette. Le partenariat continue de plus belle puisque la marque chinoise vient de dévoiler une nouvelle campagne imaginée par Buzzman dans laquelle Antoine Griezmann n’est plus l’atout numéro 1 du fabricant de smartphones.

En effet, il se retrouve au second plan et surtout sur le banc de touche à cause de l’intelligence artificielle du nouveau modèle P20 Pro. L’IA étant capable d’optimiser les cadrages, de stabiliser les images ou encore de reconnaître les sujets photographiés en adaptant ses réglages de façon autonome, l’appareil n’a plus besoin de l’attaquant des bleus. Pourtant, ce dernier essaie bien de se faire une place dans la publicité en apparaissant tout à tour sur les ailes d’un avion, au cœur d’une action de football, dans une boule de jeu, sur une montgolfière ou encore sur l’écusson d’un maillot.

Parmi les autres fonctionnalités du Huawei P20 Pro, on retrouve un zoom hybride x5, un mode ralenti, des photos optimisées en contre-jour, triple capteur photo conçu avec Leica, la reconnaissance de scène, etc.

En conclusion de la publicité, on remarquera l’auto-dérision de Huawei et Buzzman qui depuis le début de la compétition apposaient la signature « avec Antoine Griezmann » à la fin de chaque annonce et qui dans le cadre de cette nouvelle publicité rayent le slogan et le remplacent par « avec Intelligence Artificielle ».

Un dispositif de communication web et affichage

La campagne de publicité est bien entendu disponible à la télévision en partenariat avec TF1 au moment des matchs jusqu’à la finale et lors des émissions Téléfoot de la Coupe du Monde.

La vidéo est réalisée par Romain Chassaing (production Solab) et existe aux formats 45″, 30″ et 15″. En plus de la télévision, on retrouvera la campagne publicitaire sur les principales plateformes vidéos internet, les réseaux sociaux et en affichage dans les grandes villes de France jusqu’à la fin de la compétition.

